Rachel Sheherazade anunciou nesta terça-feira (14) que fechou contrato com a Esportes da Sorte, uma casa de apostas. Há 15 dias, a coluna já havia antecipado que a jornalista recebeu uma proposta de trabalho com uma empresa deste ramo, mas estava refletindo sobre o caso. E hoje isso se concretizou. Para realizar a divulgação da empresa, a jornalista terá um ótimo salário.

Mensalmente, a Esportes da Sorte pagará a quantia de R$ 120 mil à jornalista. A casa é uma empresa com uma boa reputação no mercado e que inclusive investe em anúncios com grandes influenciadores e em programas de TV.

Obviamente o valor chamou a atenção de Rachel, mas ainda assim a apresentadora ficou com o pé atrás, inicialmente por não conhecer bem o universo das casas de apostas. Além disso, as últimas polêmicas envolvendo essas empresas também pesou, mas a jornalista aceitou a proposta e receberá a bagatela de R$ 120 mil como salário.

O valor é apenas um piso, e pode tornar-se ainda maior caso seu engajamento supere as expectativas dos empresários. Para receber este valor, Rachel fará publicações em seus Stories e também no feed do Instagram. A primeira já foi feita nesta terça-feira.

Comparado com outros influenciadores contratos por essas empresas, Rachel ainda não está recebendo um valor tão alto. Por isso, há uma "período de teste", onde fazem o investimento durante três meses para ver se o contratado realmente vale tudo isso.

Como reforçado pela coluna no dia 30 de outubro, uma ex-BBB foi demitida recentemente de uma das maiores casas de apostas justamente por não entregar o que era esperado. Logo após sua saída do reality, ela e sua irmã foram contratadas e até mesmo o investidor criou altas expectativas, que obviamente não foram cumpridas.

