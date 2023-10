Reprodução/Instagram Rachel Sheherazade já começou a ser procurada para fazer publicidade na internet





Será que a casa própria vem aí? Rachel Sheherazade já começou a ser procurada por diversas empresas interessadas em seu alto engajamento nas redes sociais após sua forte passagem por A Fazenda 15. Uma delas, inclusive, está disposta a pagar um salário de R$ 120 mil para a jornalista divulgar seus produtos e serviços. O convite ainda está em fase de análise.







Quem a procurou para ser a nova "garota-propaganda" foi uma casa de apostas de grande projeção. Não se trata de joguinhos virtuais de foguetinho ou de aviãozinho, como diversos influencers menos confiáveis divulgam. E sim uma daquelas que têm boa reputação no mercado e até investem pesado em anúncios com grandes influenciadores e fazem patrocínios em programas de TV.

A coluna apurou que Rachel se empolgou com o valor, mas está reticente em aceitar por não conhecer bem este universo das casas de apostas. Por ser jornalista, ela sabe que muitas destas empresas são especialistas em apenas tomar dinheiro das pessoas e não gozam de boa reputação, e não quer se atrelar a marcas que não tenham boa reputação.

Caso aceite a proposta, Rachel receberá mensalmente quase metade de seu antigo salário no SBT. Detalhe: sem precisar trabalhar diariamente. No pacote, inclui algumas postagens em seus Stories e também no feed do Instagram. E como seu engajamento está alto, suas possibilidades de ganhos são ainda mais altas, com eventuais repasses de comissionamentos.

O detalhe nesta história é que alguns amigos da coluna, que conhecem bem o mercado das empresas de apostas e fecham contratos com famosos, revelaram que o valor oferecido a Rachel ainda é baixo para seu potencial. Sim, caro leitor, você não leu errado. Os R$ 120 mil são considerados inferiores ao que outras pessoas famosas recebem de cachê fixo destas empresas.

Mas este valor deve ser o salário do que as empresas chamam de "período de teste", onde fazem o investimento durante três meses para saber se o influenciador contratado realmente vale o investimento. Até porque existem diversas personalidades que compram seguidores e inflacionam seus números, mas entregam péssimos resultados.



A exemplo disso, uma ex-BBB foi demitida recentemente de uma das maiores casas de apostas justamente por este motivo. Ela e sua irmã haviam sido contratadas para serem os maiores nomes da empresa logo após sua saída do reality show, mas com o passar do tempo percebeu-se que ela dava um retorno baixíssimo, e ao analisarem melhor o perfil descobriram que os seguidores, em sua maioria, eram árabes. Resultado: rescisão de contrato imediato. Sua irmã, mas ligada à realidade, segue empregada.

No caso de Sheherazade, basta ela aceitar para o primeiro pagamento cair em sua conta. Atualmente, ela acumula 4,4 milhões de seguidores no Instagram, e seus números não param de subir desde que entrou em A Fazenda 15. O poder de seu engajamento é tão forte que suas fotos na linha do tempo da rede social ganham milhares de curtidas em questão de segundos.

Como Rachel deve enverdar de vez para o Entretenimento, e o cachê ofertado pela empresa a fez brilhar os olhos, é possível que o negócio seja fechado. Vamos acompanhar os próximos dias para saber quando será a estreia da jornalista nas publis de jogos.