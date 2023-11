Reprodução Samuel Haskell Jr e vídeo em que aparece jogando saco com parte de corpo humano em lixeira. Polícia acreditam que sejam restos mortais de sua esposa Mei

Samuel Haskell Jr., filho do produtor vencedor do Emmy Sam Haskell III que agenciou as carreiras de famosos como George Clooney, Whoopi Goldberg e Dolly Parton, foi oficialmente acusado pelo triplo homicídio da esposa Mei Li, da sogra Yanxiang e do sogro Gaoshang.

Ele foi preso por conexão com a descoberta do tronco de uma mulher encontrado uma lixeira por um homem em situação de rua nas proximidades de sua casa. Investigadores entraram em sua residência e descobriram manchas de sangue no local, inclusive no teto.

No recente vídeo - obtido pelo site TMZ - Samuel é visto tirando de casa o que pode muito bem ter sido o cadáver que a polícia resgatou na vizinhança de Encino, Califórnia. O rapaz estaciona seu Tesla branco perto de uma lixeira e abre a traseira do automóvel para pegar o que parece ser um grande e pesado saco de lixo. Haskell se debate ao colocá-lo no ombro e depois joga-o na lixeira.



Este seria o mesmo local e, aparentemente, a mesma lata de lixo onde foi encontrado o corpo humano desmembrado.

Sua esposa, Mei, e os pais dela estão desaparecidos. Não está claro de quem era o torso, mas ele é de uma mulher e as investigações indicam que ele seja de Mei.

Samuel também foi avistado por câmeras de vizinhos levando os grandes sacos de lixo - idênticos ao que ele jogou mais tarde - em um caminhão com a ajuda de homens que teriam sido contratados para a empreitada.



Um dos trabalhadores relatou à emissora NBC4 que o contratante disse que havia pedras nos sacos, mas que eles suspeitaram porque o conteúdo era macio e mole. De acordo com o rapaz, eles abriram um dos sacos e encontraram partes de corpos, inclusive um umbigo. Eles voltaram para a casa do suspeito, devolveram a carga e o pagamento, indo rapidamente para a polícia relatar o incidente.



Agentes também fizeram uma caçada pelos três filhos de Samuel e de Mei, mas eles foram encontrados em segurança na escola. Eles foram levados sob custódia da Justiça.



O histórico de Haskell nas redes também acabou depondo contra ele, já que há vídeos perturbadores de extrema violência e de objetificação de mulheres asiáticas postados por ele.

* Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho