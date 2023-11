Reprodução Ana Hickmann não esteve no programa Hoje em Dia ao vivo desta terça (14)

Após se pronunciar no Hoje em Dia dessa segunda-feira (13) sobre o caso em que denunciou o marido por violência doméstica, Ana Hickmann não apresentou o programa nesta terça-feira (14). Embora algumas especulações sobre sua ausência tenham tomado as redes sociais, a coluna te explica o motivo.

Ontem mesmo a Record nos enviou um comunicado informando que Ana seguirá sua escala de trabalho negociada para novembro, sem nenhuma alteração. E nesta semana, os dias em que ela estará no elenco do matinal são amanhã (15) e quinta (16), além de segunda-feira, dia seguinte à revelação do escândalo.

Portanto, a ausência de Ana hoje no matinal não tem nenhuma ligação com o ocorrido em sua casa no último fim de semana.

Ao final da edição ao vivo do programa dessa segunda-feira (13), a modelo comentou brevemente sobre o caso envolvendo o marido, Alexandre Correa. A reportagem apurou que a própria Ana pediu que o assunto não fosse abordado de maneira sensacionalista.

"Quero aproveitar para agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, para meu filho e para a minha família. Ainda não estou pronta pra falar a respeito, mas assim que eu estiver pronta e mais forte eu prometo trazer pra vocês tudo o que está aqui no meu coração", afirmou.

Cesar Filho, seu colega de trabalho no Hoje em Dia, demonstrou apoio à amiga. "Aninha, estamos sempre juntos com você. Você vai demonstrar mais uma vez que é maior do que imagina", elogiou.

Logo após o Hoje em Dia, a Record transmitiu o Balanço Geral SP. Reinaldo Gottino iniciou o nocitioso policial com um recado para a colega de emissora. "Carinho para nossa maravilhosa Ana Hickmann. Seja abraçada por todos nós da Record. Amamos você, Ana", disse.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho