Separados, Sandy e Lucas Lima vão ao cinema com toda a família

Em setembro deste ano, Sandy e Lucas Lima supreenderam o público ao noticiarem o término do relacionamento após 24 anos juntos . O anúncio foi recebido com muita tristeza pelos fãs que, até então, entenderam que os dois não seriam vistos um ao lado do outro mais. O que não aconteceu. Na verdade, durante esse tempo, o ex-casal honrou a agenda profissional junto , chegou a passar a noite em um quarto de hotel na Irlanda juntos e, dessa vez, foi ao cinema com toda a família.

Nesse domingo (12), todos foram juntos no cinema prestigiar a estreia do filme, As Marvels, em que um dos personagens é dublado justamente por Lucas. "MÃE EU TÔ NA MARVEL!!!! Hoje a gente foi de EXCURSÃO assistir The Marvels, onde EU DUBLEI UM PERSONAGEEEEEEM!!!!!! Prazer, Príncipe Yan!!! SOCORRO QUE ALEGRIAAAAAAAAAA!!!!! Assistam dublado pra ouvir eeeeu! Valeu @chatopoca e @fabioazededo pela HONRA e alegria!", legendou ele nas redes sociais.

Empolgada com a nova carreira do ex, Sandy comentou: "Foi demais!! Você merece muito essa alegria!".

Na ocasião, eles levaram toda a família, incluindo os ex-sogros do cantor, Xororó e Noely Lima. E os fãs não perderem a oportunidade de falar sobre um suposto retorno dos dois. "Olha a Sandy ali", notou outro. "Quem será que sentou do lado da Sandy, hein?", brincou outro. "E eu continuo na torcida da volta do casalzão Sandy e Lucas!", apontou um. "Por que vocês não voltam logo?", questionou uma seguidora.

* Texto de Lívia Carvalho

