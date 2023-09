Reprodução/Instagram Lucas Lima anunciou o fim de seu casamento com a artista

Sandy e Lucas Lima decidiram se separar, e o anúncio foi feito pelo próprio músico em suas redes sociais. Após 24 anos juntos, sendo 15 deles casados, ele revelou que a decisão pelo fim não se deu de maneira fácil e ainda pediu aos fãs e seguidores que respeitem este momento.

Os músicos compartilharam em seus perfis no Instagram um texto contando mais sobre o fim do casamento: "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos".

"Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", acrescentaram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido", afirmaram.

"Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", concluíram.

Os dois se conheceram em 1998, durante um show da Família Lima, mas engataram um namoro somente no ano seguinte. Após o primeiro término, Sandy namorou o ator Paulinho Vilhena, durante as gravações da série Sandy & Júnior, da Globo, em meados de 2000.

O relacionamento não durou muito, e alguns meses depois a cantora já havia reatado com Lucas. Ao longo de idas e vindas, a celebração do casamento ocorreu em setembro de 2008.

Em outubro de 2014, o casal comemorou a chegada do primeiro filho, o pequeno Theo. Os dois trabalhavam juntos, e em julho deste ano, o músico participou do novo álbum de Sandy, intitulado Nós, Voz, Eles - ao Vivo. Entretanto, poucos meses depois anunciara o fim do casamento.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko