Reprodução/Instagram Sandy e Lucas Lima estiverem recentemente na EuroDisney, em Paris, antes da separação

Sempre muito discretos, a notícia sobre o fim do relacionamento de Sandy e Lucas Lima movimentou as redes sociais e a mídia na tarde dessa segunda-feira (25). No perfil oficial do músico no Instagram, um longo texto anunciou: "Não foi uma decisão fácil", decisão esta que partiu dele e foi divulgada em uma publicação 20 minutos antes de aparecer no perfil da cantora. O casal esteve junto por 24 anos e viveram 15 de casamento; fruto da relação nasceu Theo, de 9 anos. Entretanto, recentemente as especulações sobre o rumo dos dois começaram a vir à tona.

No Dia dos Namorados, três meses antes do término, Lima não hesitou em se declarar à parceira como uma "baita namorada". Cuidadosamente, o ex-marido de Sandy escreveu lindas palavras em uma publicação nas redes sociais, que encerrou com um apelido carinhoso: "Minha véia que eu tanto amo", como costumava chamá-la. Não era tão evidente a crise. Mas existia.

No início de setembro, Lucas apareceu sozinho no festival de música The Town. Contratado de uma marca patrocinadora, o moço circulou pelo evento durante três dias. E ainda presenciou, de longe, Bruno Mars tocar Evidências, interpretado pelo sogro Xororó com o irmão Chitãozinho. Mas não se juntou a ele, Noely e o cunhado Junior que estavam na plateia. Embora tivesse Wagner Santisteban, amigo de longa data do casal, escoltando o músico pelo local, ali se instalou uma desconfiança.

Os dois ainda persistiram para durar o que já estava no fim. A última delas foi a viagem para a França, onde foram visitar a EuroDisney, num combinado com a própria empresa de entretenimento. Não foi uma miniférias do casal. O filho Theo estava junto. Os seguidores viram a cantora e seu marido aparecerem sorridentes em vídeos e fotos.

De acordo com o jornal Extra, a relação de casal esfriou. No último post que fez para celebrar a união, 13 dias antes de oficializarem a separação, Sandy escolheu uma foto do casal no alto de um penhasco e o mar ao fundo. E limitou-se a escrever "Te amo para sempre" -- como uma certa despedida do casamento.

"Sandy e Lucas já viviam como irmãos há tempos, mas isso ficou mais marcado este ano. Ele com os compromissos dele, ela na estrada de novo, um filho já grande. São excelentes amigos, companheiros, pais. Mas marido e mulher já não eram mais", alegou uma pessoa que acompanhou a reta final.

E com apenas 16 horas após um comentário de Lima nas redes sociais de Sandy, veio o anúncio do término do casamento deles. Em uma publicação no Instagram de Sandy, onde ela comemora um show feito em Goiânia, no último sábado (23), Lucas elogiou a cantora: "A melhor do mundo", escreveu. A artista retribuiu o carinho com emojis de coração.

E eis que o anúncio da separação é divulgado. No texto publicado, Lucas afirmou que a decisão não foi impulsiva. Pontuou que a relação teve seus altos e baixos, e que agora o rompimento seria o melhor caminho para os dois:

"Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", escreveu.

No texto, Lucas pediu ainda para que fãs respeitassem o momento do casal.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem.", concluiu.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho