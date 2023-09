Reprodução/Divulgação Gravação de Altas Horas com Sandy e Lucas Lima tem dueto e revelação sobre decisão do divórcio, contam fãs

Mais detalhes sobre o rompimento de Sandy e Lucas Lima devem vir à tona em breve... Isso porque o próprio ex-casal decidiu falar sobre o divórcio e esclarecer de vez a situação em rede nacional. Os dois, que estiveram juntos por 24 anos e 15 casados , participaram do Altas Horas, da Globo, gravado nessa terça-feira (26) e afirmaram que a decisão do término foi tomada há um mês. A aparição conjunta vem um dia após anunciarem a separação, na segunda-feira (25), e deve ir ao ar neste sábado (30).

De acordo com o gshow, além de Sandy e Lucas, a atração também recebe o resto da Família Lima (Lucas Lima, Moisés Lima, Allen Lima, Amon Lima e Zeca Lima), Xororó, Roupa Nova, Vitor Kley e Thiaguinho.

O que esperar da participação do ex-casal?

De acordo com os espectadores que estavam na plateia, o programa teve momentos emocionantes. Sandy e Lucas falaram sobre o divórcio, contaram que a decisão foi tomada há um mês, que os dois choraram e se abraçaram, e também cantaram a música Areia em um dueto.

A página Eternus descreveu: "Sandy e Lucas já apareceram sem as alianças. Serginho deu espaço para eles falarem, Lucas se emocionou muito, disse que a decisão tem mais ou menos um mês e pouco. […] Lucas pareceu se emocionar por diversas vezes no programa. Sandy não chorou, mas se emocionou. Eles seguem cumprindo a agenda profissional normalmente, inclusive Lucas também vai pra turnê na Europa", disse.

Nas perfomances de Sandy constam ainda as músicas: Aquela dos 30; Me Espera, com Thiaguinho; Meu Disfarce, com Xororó; Tudo Teu, com Vitor Kley, e A Lenda, com Roupa Nova.

Término

Lucas e Sandy anunciaram o término no Instagram e explicaram que a decisão não foi fácil. Apesar disso, Lima ressaltou que o acordo se deu sem "briga, mágoa ou traumas". Eles ainda declararam que o amor que construíram é para sempre, assim como a família, e destacaram que o respeito continua. Os artistas também pediram privacidade.

Lucas Lima e Sandy decidiram se separar após 24 anos de relacionamento e 15 anos de casamento. Os dois anunciaram o divórcio na segunda-feira (25), através das redes sociais. No Instagram, o ex-casal explicou que a decisão não foi fácil, mas que se deu sem “briga, mágoa ou traumas“. Eles ainda declararam que o amor que construíram é para sempre, assim como a família, e destacaram que o respeito continua. Os artistas também pediram privacidade. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima) O relacionamento Sandy e Lucas se conheceram em 1998, quando tinham 15 e 16 anos, respectivamente. Na época, a irmã de Júnior estava em outro relacionamento. Eles começaram o relacionamento no ano seguinte. A celebração do casamento aconteceu em setembro de 2008. O filho de Sandy e Lucas nasceu em junho de 2014. “Estamos felizes demais e loucos pra curtir cada segundo com nosso filhote! Agradecemos desde já a compreensão de todos, pois, como já de costume, queremos manter esse momento o mais pessoal, íntimo e verdadeiro possível. A todos que mandaram tanto carinho e pensamentos positivos, muito obrigada, de coração!”, disse a cantora na época.

Sandy e Lucas se conheceram em 1998, quando tinham 15 e 16 anos, respectivamente. Na época, a irmã de Júnior estava em outro relacionamento. Eles começaram o relacionamento no ano seguinte. A celebração do casamento aconteceu em setembro de 2008. O filho de Sandy e Lucas, Theo, nasceu em junho de 2014.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho