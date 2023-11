Reprodução/Instagram Maju Mazalli, Vini Büttel e Stéfani Bays estão no De Férias com o Ex Diretoria





A MTV decidiu abrir a carteira e investir pesado para ter um elenco de ouro no De Férias com o Ex Diretoria, a versão "all stars" que começou a ser gravada na semana passada em Maragogi (AL). Para isso, foi necessário triplicar o valor do cachê que costuma pagar aos participantes do reality show, já que muitos se tornaram grandes potências no meio televisivo e digital desde que saíram do mar pela primeira vez.





A coluna apurou que uma participante que deu seu nome em todas as vezes que passou pelo reality de pegação conseguiu fechar com a MTV o valor de R$ 100 mil para estar na nova versão do programa.

É importante frisar duas coisas aqui: esta quantia é maior do que a Record costuma pagar de cachê para participantes de A Fazenda --o valor varia entre R$ 60 e R$ 80 mil, dependendo do nível de fama do participante.

E também é uma quantia muito superior ao que a MTV costuma pagar aos participantes do De Férias com o Ex. Normalmente, os mais famosos recebem uma proposta de R$ 30 mil para uma temporada, mas este valor normalmente é negociado e costuma ficar maior. Só que ultrapassar a quantia de R$ 100 mil é algo inédito.

Outro fator importante a ser destacado é que as gravações do reality de pegação duram muito menos que o da Record. A MTV leva no máximo um mês para concluir o material, enquanto em A Fazenda o participante chega a ficar três meses (quando consegue cair nas graças do público e consegue ir longe no jogo).

A MTV tem uma expectativa muito alta com a edição all stars. Além de ser um pedido antigo dos fãs do programa, o canal percebeu que o formato está enfrentando um processo de desgaste, já que não tem mais a mesma força que antes nas redes sociais e os novos participantes entraram mais "estudados" sobre o que fazer no confinamento para ganhar a atenção das câmeras e terem mais evidência no fechamento dos episódios.

Ainda que o De Férias com o Ex não esteja mais vivendo seus tempos áureos, ele segue como o produto mais visto do Paramount+ no Brasil, liderando o ranking de produções de maior audiência por aqui. Atualmente, tem sido exibida a segunda temporada do Salseiro Vip, gravada na Colômbia, com diversas personalidades midiáticas, como Aline Mineiro e Brenda Paixão.

Para a versão all stars, noticiada em primeira mão por esta modesta coluna, já antecipamos alguns nomes que estão confirmados no elenco: Vini Büttel, Maju Mazalli, Stéfani Bays e Tina Sanzi. Lumena Aleluia, que esteve no Paiol de A Fazenda 15, e Fagner, que foi confinado na Vila de A Grande Conquista, também devem entrar no programa da MTV.

As gravações do De Férias com o Ex Diretoria estão em plena atividade em Maragogi, mas a temporada é prevista para estrear somente em abril de 2024.