Reprodução/Divulgação O Globoplay resgata no próximo dia 20 a novela Livre para Voar, exibida na Globo às 18h entre 1984 e 1985

Livre Para Voar chega este mês ao catálogo do Globoplay envolvido por uma trama cativante, mas também, por polêmicas que revelaram os bastidores da novela. No próximo dia 20, o streaming resgata o folhetim exibido na Globo às 18h entre 1984 e 1985. A produção, de quase 40 anos, foi marcada por uma declaração dada por Alexandre Frota em junho ao podcast Não É Nada Pessoal -- apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve -- onde afirmou ter sido assediado pelo diretor Wolf Maya na época.





O ator disse que o episódio em questão aconteceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde parte da produção foi garavada. Por isso, a equipe precisou morar na cidade por um tempo, momento em que o artista contou que o ex-diretor da Globo o encurralou em um quarto de hotel, vestindo apenas um roupão, e forçou uma tentativa de sexo ali mesmo.

"O Wolf correu atrás de mim em Poços de Caldas. Estava fazendo novela lá. Ele me chamou no quarto e veio com aquele papo: 'Tira a calça aí, caramba'. E eu meio que corri por dentro do quarto e falei: 'P*rra, Wolf, tá louco?'", contou.





"Ele vai ficar p*to com isso. Foi só dessa vez e depois ficamos amigos", contou Frota, aos risos, durante a entrevista.

Depois desta tentativa frustrada de sexo do diretor com o ator, Alexandre Frota afirmou que eles fortaleceram a amizade depois deste episódio e trabalharam diversas vezes juntos novamente, mas que nunca o assunto foi tema das conversas que tiveram nos anos seguintes.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho