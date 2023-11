Reprodução/Instagram Max Fercondini revela que foi banido de aplicativo de relacionamento

Galã de novelas dos anos 2000, Max Fercondini se deu mal ao buscar o famoso "match" pela internet para viver um romance. Isso porque o ator revelou que já foi banido de um aplicativo de relacionamentos. O motivo diz respeito ao seu mau comportamento na plataforma, denunciado por outros usuários. "Fui expulso por mau comportamento. O mau comportamento foi avaliado por outras pessoas. Eles acharam que eu era fake", começou.

"Eu me lembro que na mesma época a Michelle Pfeiffer disse que foi expulsa do Tinder porque denunciaram que ela era fake. Ela falou: 'Só porque sou a Michelle Pfeiffer eu não posso querer paquerar, encontrar alguém?'", citou em entrevista ao Vênus Podcast.

O artista, que hoje é velejador e piloto, e atualmente mora em Lisboa, Portugal, adicionou: "Uma vez chegando em São Paulo de avião, liguei o telefone antes da hora e fui passando São Paulo inteiro com o Tinder ligado. Tinham 900 matches ali.. e eu era Gold hein... E aí teve muita denúncia porque eu coloquei minha foto e meu nome Max. Fui denunciado a primeira vez, segunda, não tive nem chance de falar que eu era eu", disse.

Max estreou na TV no início dos anos 2000 em Esplendor, rapidamente se tornou galã das dramaturgias. Devido às semelhanças com o intérprete de Jack do filme Titanic (1997), o artista era comparado constantemente com o ator estadunidense Leonardo DiCaprio, e já confessou que isso o fez projetar um cenário favorável na profissão.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho