Reprodução/Instagram Maju Mazalli e Tina Sanzi estão na versão "all stars" do De Férias com o Ex





A MTV bem que tentou manter tudo sob o mais absoluto sigilo, mas a coluna vai antecipar a surpresa, que seria divulgada somente no ano que vem: o canal confinou um elenco de peso em um hotel em Maragogi, em Alagoas, para gravar o novo spin-off de seu reality show mais popular: o De Férias com o Ex Diretoria. Sim, caro leitor, é uma versão "all stars" do programa de pegação.







Para a nova versão, a MTV optou por escalar somente nomes que realmente tiveram participações marcantes nas melhores temporadas do programa. Embora atualmente o reality não tenha a mesma força nas redes sociais e não gere mais tanto burburinho como antes (uma pena!), o canal decidiu reunir os veteranos, pois acredita no potencial deles para uma temporada épica.

A verdade é que o telefone sem fio já tá rolando entre os participantes e nós soubemos da informação de uma maneira bem peculiar: uma das contratadas para a nova temporada está em posse de seu celular no confinamento e tem enviado fotos e vídeos para alguns amigos. Começamos a checar as informações há uma semana e já descobrimos alguns nomes que estão confinados.

Por enquanto, vamos antecipar apenas dois: Maria Julia Mazalli, da segunda temporada, e Martina Sanzi, da terceira. Embora tenham entrado em suas respectivas edições na condição de "ex", ao que tudo indica desta vez elas virão como titulares, já que marcaram os anos em que saíram do mar.

Aos detetivões de plantão, reparem que as duas participantes já não postam Stories originais e "em tempo real" há alguns dias, pois desde a semana passada já estão confinados no hotel. Mas ao contrário das outras edições, desta vez foi liberado para eles o uso do aparelho celular, que só será retirado de suas mãos quando forem acionados para entrarem no reality.

Maju, por exemplo, fez aniversário na última segunda-feira (30). E ao contrário dos anos anteriores, não teve balada e farra com as amigas para curtir a data. O motivo é justamente por estar no confinamento. Em suas redes sociais há diversas republicações de amigos que a homenagearam na data.



Aliás, descobrir a identidade dos demais confinados virou um jogo entre os integrantes da nova temporada. Eles foram colocados no quarto do hotel sem fazerem a menor ideia de quem está no jogo. A surpresa só será revelada quando eles forem levados ao local onde a pegação rolará solta.

O De Férias com o Ex Diretoria terá 13 episódios e deve estrear somente em abril de 2024. Por enquanto, a MTV está focada em potencializar a divulgação da atual temporada do De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP 2, que estreou há duas semanas.