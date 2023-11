Reprodução/Divulgação Celso Portiolli na atração Curtindo Uma Viagem

O SBT deve trazer mais um clássico de sua programação ao ar. Após resgatar a lendária competição musical Qual É A Música? e exibi-la sob novo comando no último domingo (5), agora a emissora pretende ressuscitar o game show Curtindo Uma Viagem, apresentado por Celso Portiolli entre 2001 e 2002. A coluna recebeu a informação de que há uma demanada comercial para resgatar o título e que os reponsáveis estudam a melhor maneira de reviver o programa, sendo elas ou como uma atração independente ou como um quadro fixo.

A princípio, a ideia de que o programa volte como um quadro dentro do Domingo Legal, comando por Portiolli desde 2009. No entanto, há um impasse em relação à liderança do veterano para retornar à sua antiga atração. Como Celso comanda o dominical e um game show patrocinado por uma rede de farmárcias, estuda-se outro nome para o posto.

O retorno do Curtindo Uma Viagem deverá ser patrocinado por uma grande empresa do setor de turismo. A coluna apurou que há desde agências a companhias aéreas interessadas em investir na atração.

Diante disso, o SBT estuda colocar outra personalidade no comando do game show. É possível que um nome forte das redes sociais seja escalado para a função. Vale lembrar que a emissora está de olho nos talentos do digital e vem apostando em suas forças comerciais para transformá-los em apresentadores, como tem feito com Virginia Fonseca, Lucas Guimarães e Tirullipa.

Curtindo Uma Viagem

O game show consistia em uma disputa entre dois times, que deveriam realizar diversas provas para ganhar o prêmio da semana, que sempre era uma viagem ao exterior. As equipes eram compostas por integrantes de um mesmo gênero, sendo chamadas de Cinco Amigos e Cinco Amigas.

A produção contava com provas realizadas internamente, no estúdio, e também com gincanas realizadas em gravações externas. As internas eram versões aprimoradas de brincadeiras convencionais da TV, como o Passa ou Repassa, do próprio SBT, como competições envolvendo cadeados, agulhas, bolas de boliche, labirintos, passarelas, túneis, entre outros.

Os participantes que perdessem alguma etapa eram confinados em uma geladeira, passando rodadas sem poder participar das competições.

O SBT segue firme com o plano de resgatar programas clássicos de seu repertório televisivo às telas. O mais recente deles é o Qual É A Música?, que foi reativado após 15 anos fora do ar. Existem outros formatos também que estão sendo desenvolvidos para retornarem a programação.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho