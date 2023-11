Reprodução O casal não foi convidado para a comemoração do rei Charles

Os rumores em torno da ida de Harry e Meghan Markle ao aniversário do rei Charles III ganharam mais um capítulo. Após o site The Sun afirmar que o príncipe recusou o convite para a festa, a assessoria de imprensa do casal desmentiu e afirmou que eles não foram convidados para o evento.

Um porta-voz do casal ressaltou que não houve um contato da família real para um convite à comemoração que acontecerá na Clarence House, em Londres, na Inglaterra, na próxima terça-feira (14).

"Eles não foram chamados e não tinham conhecimento de nenhuma comemoração até que as histórias fossem divulgadas", declarou.

Além disso, o clima entre Harry e Meghan Markle com o rei Charles estaria ainda mais estremecido. O casal participou de entrevistas que teriam causado um desconforto na família real, principalmente após o lançamento da biografia do príncipe, onde ele descreve Camilla, esposa de Charles, como uma "vilã".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko