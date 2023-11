Reprodução/Divulgação Qual é a Música, apresentado por Patrícia Abravanel

A famosa atração competição Qual É a Música?, responsável por desafiar artistas a aguçar a audição para adivinhar as mais variadas canções e ritmos em busca do grande prêmio, retorna à grade de programação do SBT neste domingo (5), mas sob novo molde. Isso porque a disputa não será um formato independente, e estará na condição de quadro fixo como uma das dinâmicas apresentadas no Programa Silvio Santos , comandado por Patrícia Abravanel.

Anteriormente, a coluna havia divulgado com exclusividade todo o trâmite, em detalhes, para ressuscitar a lendária gincana musical após 15 anos de sua exibição original. Em julho deste ano, portanto, tomamos conhecimento de que após deixar escapar os direitos pelo formato e pelo título, o SBT abriu a carteira e recomprou a titularidade do formato para exibi-lo em agosto, na comemoração dos 42 anos do canal.

Diante disso, se a exibição repercutisse positivamente , poderia ser que o jogo voltasse a ter uma frequência na programação, na condição de quadro do dominical liderado por Patrícia Abravanel. E não deu outra!



Na ocasião, a coluna apurou que além do cenário e da nova identidade visual, a banda do Programa Silvio Santos havia gravado também a música de abertura da competição musical, que segue os mesmos acordes, mas com a diferença de anunciar o nome de Patrícia Abravanel no final.

O Qual É a Música? marcou a história do SBT, e sempre rendeu bons índices de aud iência, mas desde 2008 a emissora parou de usar o título e criou competições musicais genéricas. Em 2013, os direitos do game show foram para a Record, como quadro do Programa do Gugu, mas teve pouco tempo de vida por lá.



Portanto, desde 2021, o Programa Silvio Santos exibe uma brincadeira semelhante, sob o título Disputa Musical. Embora os elementos sejam muito parecidos com o tradicional Qual É a Música?, os quadros tiveram que ser adaptados justamente para respeitar o fato de não serem mais os detentores do formato.



Só que agora o famoso programa musical voltou a ser 100% do SBT e terá sua estreia como quadro fixo do dominical.

* Texto de Lívia Carvalho

