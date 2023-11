Reprodução O ator foi condenado a indenizar o colega de profissão

O ator José de Abreu foi condenado a indenizar o também ator Carlos Vereza em R$ 25 mil por danos morais. O artista fez publicações no Twitter, em janeiro de 2020, onde chamou o colega de profissão de "sem caráter", "esclerosado" e "fascista".



José de Abreu também acusou Carlos Vereza de agredir uma colega com uma bengala durante as gravações da novela Corpo Dourado, da Globo.



Meu caro colega Carlos Vereza.

Achei muito bonito seu apelo para que eu respeite Regina Duarte, mas infelizmente eu não respeito nem fascistas nem quem os apoia, como você e ela. Achei bonita sua hipocrisia, sua falta de caráter e memória,digna de um esclerosado que costuma falar — Jose de Abreu (@zehdeabreu) January 27, 2020





A informação da condenação é de Ancelmo Gois, do jornal O Globo. A juíza Flávia Viveiros de Castro julgou a ação de Vereza como procedente. Dessa maneira, o ator deve realizar o pagamento de R$ 25 mil por danos morais, com correção monetária e juros a partir da sentença, além de retratação pública.



"Da leitura das postagens realizadas pelo réu não se retira nenhum conteúdo crítico, informativo ou em manifestação democrática, mas sim com a intenção única de ofender o autor por pensar diferente dele, o que evidentemente ultrapassa o seu direito à liberdade de expressão", esclareceu na decisão.

"A crítica feita pelo demandado ultrapassa as balizas da mera crítica e mesmo da ironia. São ofensivas e representam verdadeiro discurso de ódio, gerado pela simples manifestação política do demandante que seria contrária à do demandado", acrescentou.



*Texto de Júlia Wasko

