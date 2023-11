Reprodução O ex-apresentador do Cidade Alerta morreu aos 80 anos

João Leite Neto, ex-apresentador do Cidade Alerta, morreu nesta terça-feira (7), aos 80 anos. O jornalista, que lutava contra um câncer, comandou a atração da Record na década de 1990 e a notícia de sua morte chocou os fãs do programa.



João Leite apresentou o Cidade Alerta entre 1997 e 1998, mas também teve passagens por outras emissoras, como Globo e SBT. O jornalista iniciou sua carreira profissional aos 17 anos, no veículo impresso última Hora, e estreou na televisão em 1970, na Globo, quando foi o primeiro repórter especial de São Paulo do Jornal Nacional.

Em 1997, assumiu o comando da atração da Record, mas deixou no ano seguinte para se candidatar ao Senado. Entretanto, João Leite não foi eleito e retornou à televisão em 2008, para atuar na segunda fase do Aqui Agora, do SBT. Desde 2021, apresentava o Milk News, um programa de notícias no YouTube.

Com sua morte, o apresentador deixa sua mulher, Valéria Amaral e quatro filhos. O apresentador Ratinho inclusive lamentou sua morte: "Hoje nos despedimos de você, mas suas memórias e alegria sempre viverão em nossos corações. Sua partida deixou um vazio que nunca poderá ser preenchido, e sentiremos sua falta todos os dias. Você era uma luz brilhante em nossas vidas, e sua bondade e generosidade nunca serão esquecidas".

"Descanse em paz, querido amigo. Que o céu tenha ganhado um anjo maravilhoso. Sentiremos sua falta, mas sempre lembraremos do amor e amizade que compartilhamos", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

