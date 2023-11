Gabriel Cardoso/SBT Regina Volpato está oficialmente de volta ao elenco do SBT





Regina Volpato está de volta ao SBT! A emissora acabou de emitir um comunicado confirmando o retorno da apresentadora, que estava fora do ar desde junho, quando pediu demissão da TV Gazeta. "Estou muito feliz em voltar a fazer parte da família SBT e contente com o novo desafio!", disse ela.







A nota enviada pela emissora na manhã desta quarta-feira (1º) não traz detalhes sobre sua atuação na grade, mas não é segredo para ninguém que a apresentadora estará à frente de uma nova revista eletrônica que a emissora lançará logo no início de 2024.

Aliás, foi esta modesta coluna quem noticiou em primeira mão que as conversas entre Regina e SBT haviam começado em agosto . De lá pra cá, vários colegas confirmaram as informações e trouxeram mais novidades e desdobramentos. A ideia inicial, é que ela comandasse a nova versão do Vem Pra Cá. Mas, pelo visto, o projeto terá um novo título e ela terá total liberdade para ajudar na concepção do formato.

Regina começou sua carreira na TV em 1998, como repórter na Band. Em 2004, foi contratada pelo SBT, onde seu nome ganhou projeção nacional ao comandar o Casos de Família. Ela ainda teve uma passagem de dois anos pela RedeTV!, e recentemente esteve na TV Gazeta, onde comandou, por pouco mais de cinco anos, o longevo Mulheres.

No SBT, ela não estará sozinha no novo programa. Ao que tudo indica, Regina dividirá a cena com mais dois apresentadores, e Michelle Barros, recém-contratada, é uma das que estará ao seu lado na revista eletrônica. Ainda há uma vaga em aberto, que será ocupada por um homem.

E também foi esta modesta coluna quem falou em primeira mão que uma das figuras mais cobiçadas é Daniel Adjuto. Ele é bem quisto não somente pelo SBT, mas como pelas duas apresentadoras já contratadas. Além disso, é visto como uma figura jovem e cheia de fontes, que pode dar um auxílio importante quando o programa precisar tratar de assuntos jornalísticos mais sérios.

Outro nome antecipado aqui por este espaço foi César Filho, atualmente contratado pela Record e no comando do Hoje em Dia. Seu contrato acaba em dezembro e até agora não houve uma conversa para renovação. O apresentador esteve duas vezes no SBT em outubro e foi convidado para gravar um piloto. Ele deve ocupar uma das vagas do vespertino que irá substituir o Fofocalizando caso aceite mudar de emissora.