RECORDTV RIO / PAULO MAUZER Wagner Montes Filho, o Waguinho, faz transplante de barba no Rio de Janeiro

Apresentador do RJ no Ar da Record TV, Waguinho revelou recentemente ter realizado procedimento na barba na unidade da Mais Cabello, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aos 37 anos, o titular do noticioso não só fez a intervenção estética, mas também, reeducação alimentar -- perdendo 42 quilos --, colocou lentes nos dentes, harmonização facial e agora tem se dedicado aos cuidados de transplante capilar.

"A gente costuma desejar aquilo que não tem. Minha barba nunca ficou uniforme, então na primeira oportunidade, quando descobri que existia o transplante de barba, não pensei duas vezes. Sou bem vaidoso e tenho procurado sempre melhorar. A única coisa que realmente faltava era o sonho de ter a barba e hoje posso dizer que estou me sentindo super bem! Devo isso à Mais Cabello. Quando você cuida de você, seu psicológico melhora, sua saúde melhora. É muito gratificante", disse.





Com nomes como Deborah Secco e Malvino Salvador no time de sócios, a Mais Cabello vem conquistando o coração de personalidades. O apresentador também comentou sobre o seu atendimento pela rede antes e após o procedimento estético. "O meu procedimento foi realizado na unidade da Barra da Tijuca, mas o acompanhamento está sendo feito em Niterói. Fui tão bem tratado que me permito escolher a unidade e sou bem atendido em todas elas", pontuou.

E prosseguiu: "Logo no primeiro encontro, já me passaram a segurança e confiança que eu precisava. O procedimento em si foi super tranquilo e o pós tem sido incrível, com acompanhamento dia a dia. É um atendimento diferenciado, com profissionais incríveis e uma estrutura fenomenal. Apesar de ser suspeito para falar, acho que o resultado já fala por si. Estou super satisfeito!”, complementou.

Atualmente a rede oferece estímulo capilar, transplante para cobertura de cicatrizes, transplante de barba, Vittahair (inserção de vitaminas no couro cabeludo), detox do couro cabeludo, reflexologia com óleos, contando com equipamentos como vapor de ozônio, alta frequência, laser com led.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho