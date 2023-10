19º lugar: Darlan Cunha

Segundo eliminado do reality, Darlan Cunha entrou em A Fazenda 15 com 146.466 seguidores no Instagram, saltou para 157.144 na semana primeira semana, caiu para 156.837 no último levantamento e agora teve nova queda e está com 156.676. Total: acumula 10.210 seguidores a mais e caiu um degrau no ranking.