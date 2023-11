Reprodução/Instagram Flor Fernandez está com medo de ser demitida do SBT





O clima de aprensão tomou conta dos bastidores do Fofocalizando: todos os integrantes estão com medo de serem demitidos ao final deste ano, pois sabem que o programa está com o fim decretado. Como muitos até agora não foram informados se a emissora os manterá no elenco e os aproveitará nas novas atrações que estão por vir, Flor Fernandez tomou uma iniciativa para garantir seu emprego.







Ela foi pessoalmente na mansão de Silvio Santos para implorar ao dono da emissora para não ser demitida. Sem convite ou aviso prévio, ela foi lá para ter esse papo e convencê-lo de não dispensá-la no meio de todas essas mudanças que estão por vir.

A coluna não sabe o desfecho dessa conversa, nem mesmo se de fato Silvio a recebeu em sua casa. Mas quem fez questão de espalhar essa informação foi a própria Flor, que ontem estava falando em alto e bom som na maquiagem do SBT, para quem quisesse ouvir, que ela havia tomado essa iniciativa.

Como tinham muitas pessoas em volta dela, e sabia que essa informação iria vazar para algum jornalista, Flor ainda disse que confirmaria a quem entrasse em contato com ela para confirmar a história. Eu bem que tentei, confesso. Liguei no telefone pessoal da repórter do Fofocalizando, mandei mensagem no WhatsApp, e nada de me responder até a publicação desta notícia.

Mas alguns minutos depois que esta fofoca já estava no ar, Flor deu sinal de vida e nos falamos. Ela confirmou que foi à casa de Silvio, mas que sequer conversou com o patrão e apenas deixou um carregamento de queijos nas mãos do segurança da mansão e foi embora. "Ele sempre gostou muito dos queijos que levei pra ele", afirmou.

Nos bastidores do SBT, Flor foi muito enfática em seu discurso enquanto se preparava para entrar ao vivo no vespertino e se mostrou disposta a proteger seu posto de trabalho, custe o que custar, pois ama trabalhar na emissora.

Antes, os artistas cercavam Silvio Santos no salão do cabeleireiro Jassa, onde ele era semanalmente encurralado por pessoas que haviam sido demitidas, por artistas que queriam emprego no SBT e até mesmo por funcionários que estavam com problemas em seus contratos com a emissora. Ali sempre foi o escritório não oficial do empresário.



Mas desde a pandemia e o afastamento definitivo de sua rotina na emissora, Silvio tem deixado seus protegidos enlouquecidos, porque está recluso em sua mansão, blindado pela família e deixou todos os assuntos referentes ao SBT sob os cuidados de Daniela Beyruti, a quem deu total liberdade para tomar decisões sobre o destino da empresa, incluindo a demissão de figuras que foram reveladas na casa.

A exemplo disso, tivemos neste ano a dispensa de Dudu Camargo, que ao longo de toda sua passagem pelo SBT aprontou diversas vezes, desrespeitou seus superiores e teve inúmeros pedidos de demissão encomendados pela direção de Jornalismo, mas Silvio sempre passou pano e evitou o corte por gostar do pupilo. Quando o jovem foi limado do elenco, todo o restante percebeu que de fato uma nova gestão foi instaurada na empresa.

E com as mudanças encomendadas para a programação, o fim do Fofocalizando é certeiro. Mas ninguém do elenco foi acionado até o momento para tratar de suas permanências na casa. O único que tem uma certa sensação de segurança é Gabriel Cartolano, que está envolvido em um game show patrocinado. De resto, nem mesmo Chris Flores foi chamada para falar de seu futuro na casa.

Fontes da coluna afirmam que esse clima de desespero é desnecessário, porque o SBT quer reaproveitar todos os talentos nos novos projetos, mas que serão testados para ver se estão alinhados com a nova dinâmica que será imposta.