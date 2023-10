Divulgação Fenômeno, 'Friends' fez Matthew Perry e seus colegas ficarem milionários

O seriado Friends, imortalizado por seis amigos, transformou seu elenco em verdadeiros popstars ao conquistar o mundo na década de 1990 e prolongar seu prestígio até os dias atuais. O fenômeno, portanto, fez os atores ficarem milionários, como é o caso de Matthew Perry, encontrado morto no último sábado (28). O artista deixou uma fortuna de R$ 600 milhões , e aboslutamente compõe a lista dos mais ricos da produção. Veja a lista:













Matt LeBlanc, o lendário Joe, foi o ator que menos juntou dinheiro ou fez grandes negócios após Friends. Embora tenha carisma e seja considerado o membro mais gato do sexteto, sua fortuna está na casa dos R$ 480 milhões.

David Schwimmer vem logo depois de LeBlanc, o Ross de Friends até tentou se aventurar no cinema, mas não obteve sucesso. De qualquer forma, com a fama no seriado, ele construiu um patrimônio de R$ 500 milhões.

Dos homens, Matthew Perry foi o que mais se enriqueceu. Chandler era o personagem mais citado e querido de Friends. A fortuna, no entanto, também deve-se ao seu afinco como investidor em imóveis.

Entramos no terceiro lugar no ranking com um nome feminino. Lisa Kudrow, a Phoebe, possui uma fortuna de R$ 650 milhões. A atriz, que viveu uma personagem quase alheia ao que acontecia com os amigos, teve sucesso no cinema e participa até hoje de várias séries.

Em segundo lugar, aparece Courtney Cox, a Mônica. Melhor amiga de Aniston na vida real, a atriz foi protagonista de outras duas séries para a TV, com relativo sucesso, e conseguiu juntar uma fortuna de R$ 750 milhões. Em Friends, ela foi o par romântico de Matthew Perry, e reza a lenda, seu amor platônico por anos e anos.

Mas quem conquista o primeiro lugar como o membro mais rico do sexteto é Jennifer Aniston, que interpretou Rachel. A musa mais famosa de Friends reuniu um patrimônio avaliado em R$ 1,5 bilhão e continuou em alta mesmo após o fim da série, em 2004. A artista virou uma das queridinhas de Hollywood.

* Texto de Lívia Carvalho

