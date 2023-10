Reprodução O artista tinha um patrimônio líquido estimado em cerca de US$ 120 milhões

O ator Matthew Perry, conhecido por seu papel como Chandler no seriado norte-americano Friends, morreu na banheira de hidromassagem de sua casa , em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último sábado (28). Após a notícia da morte, muito se especulou sobre seus bens deixado e estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de US$ 120 milhões (R$ 600 milhões na cotação atual).



O artista se envolveu com diversas mulheres ao longo de sua carreira, como Julia Roberts e Cameron Diaz, mas nunca se casou nem teve filhos. Dessa maneira, para quem iria sua fortuna?

O familiar mais próximo de Matthew era sua afilhada Tara, que inclusive esteve em uma das postagens do ator em setembro de 2022, durante uma partida do US Open.





Além disso, o filho de Jogn Bennett Perry e Suzanne Perry tinha cinco irmãos, e é com eles que a fortuna do astro deve ficar. Entretanto, vale ressaltar que ainda não se sabe se ele deixou um testamento.

Em junho deste ano, Matthew manifestou sua vontade de viver uma vida mais simples e vendeu sua mansão, de 5 mil m² em Malibu por R$ 75 milhões, sua cobertura, de 1 mil m² e vista 360º da cidade foi vendida à Rihanna por R$ 104 milhões, e também de desfez de uma casa em Pacific Palisades.

A última casa em seu nome foi comprada por R$ 30 milhões, um valor bem diferente daquele que costumava pagar em suas antigas residências. Esta, foi a mesma em que Matthew foi encontrado morto em uma banheira de hidromassagem .

O imóvel térreo, cercado de verde, contava com tons claros, decorações minimalistas e luz natural. Uma das salas tinha três TVs de tamanhos diferentes, além de sofás, poltronas e uma vista para as montanhas.

Morte de Matthew Perry



No último sábado (28), o anúncio de sua morte chocou o mundo e gerou inúmeras reações dos fãs. Conforme o site norte-americano TMZ, Matthew jogou uma partida de duas horas de pickleball durante a manhã e pediu que seu assistente pessoal realizasse uma tarefa. Ao voltar, encontrou o artista inconsciente e ligou para a emergência.

De acordo com a polícia, ator foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles. Até o momento, sabemos que a causa da morte foi um afogamento acidental em sua banheira de hidromassagem. Apesar disso, foram encontrados ansiolíticos e antidepressivos na residência .

Ascensão em Hollywood



O ator Matthew Perry iniciou sua carreira artística aos 10 anos, quando participou do seriado 240-Robert (1979), ao lado de seu pai, que era protagonista da atração. Nos anos seguintes, o ator participou de outros seriados, como Charles in Charge (1985), Second Chance (1987) e Home Free (1993).

Sua estreia no cinema aconteceu somente em 1988, com o filme Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon. Um ano depois, atuou em Não Mexa com a Minha Filha, e em 1997 Matthew se juntou novamente ao pai, no longa E Agora, Meu Amor?.

Entre as diversas aparições em filmes e séries, o artista recebeu o convite para integrar o elenco de Friends. A trama mostra seis amigos novaiorquinos inseparáveis que compartilham a vida adulta.

Ao longo das dez temporadas (1994 a 2004) e 236 episódios, Matthew se tornou um fenômeno e um dos atores mais aclamados de Hollywood. O sucesso da série foi tanto, que em 2021 lançaram um episódio especial intitulado Friends: The Reunion.

Após o fim de Friends, o ator realizou outras séries, como The Good Wife (2012), Go On (2012) e Mr. Sunshine (2010). Nos cinemas, estreou Meu Vizinho Mafioso (2000) e 17 Outra Vez (2009).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko