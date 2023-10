Reprodução/Instagram O ator revelou como gostaria de ser lembrado após sua morte

Após o anúncio da morte do ator Matthew Perry no último sábado (28), uma entrevista ao podcast Q with Tom Power, em 2022, veio à tona. Na conversa, o astro de Friends revelou que gostaria de ser visto como alguém que ajudou os demais e não somente como parte do elenco de Friends.



"Gostaria de ser lembrado como alguém que viveu bem, amou bem e foi um buscador. E o mais importante é: alguém que ajuda as pessoas. Isso é o que eu quero", afirmou.



"O melhor de mim, sem dúvida, é que se um alcoólatra ou viciado em drogas vier até mim e disse: 'Você vai me ajuda?', eu posso dizer sim e fazer isso", acrescentou.

"Quando eu morrer, não quero que Friends seja a primeira coisa mencionada. Quero que isso seja o primeiro a ser mencionado, e vou passar o resto da minha vida provando isso", relatou.

À revista People, em outubro de 2022, o ator comentou mais sobre essas ações. "Provavelmente é a minha coisa favorita em relação a mim mesmo. Ser criativo, ver, aprender que se você está desconfortável ou sentindo ansiedade, uma das maneiras de sair dessa situação é ser criativo", concluiu.

Matthew Perry morreu aos 54 anos no último sábado (28). O ator foi encontrado morto em na banheira de hidromassagem de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko