Reprodução/Instagram O astro de Friends nunca assistiu o seriado norte-americano

O ator Matthew Perry revelou que não conseguia assistir ao seriado norte-americano Friends devido ao abuso de álcool e drogas que enfrentou por anos. O artista confirmou em novembro do ano passado que poderia distinguir o estágio do vício que vivia em cada temporada, e por isso se recusava a ver.



Em entrevista ao Q with Tom Power (via People), em novembro de 2022, o intérprete de Chandler Bing explicou: "Eu não assisti à série e não pretendo assistir porque poderia sair bebendo, opioides, cocaína. Como se eu pudesse distinguir temporada por temporada pela minha aparência".

"E eu não acho que qualquer outra pessoa conseguiria ver, mas eu poderia. E é por isso que eu não quero assistir, porque é o que eu vejo, é o que eu reparo quando assisto", disse.

O ator lidou com o vício entre 1997 e 2001 e procurou tratamento, mas ainda assim não se lembrava das filmagens entre a terceira e a sexta temporada, confirmou à BBC Radio 2 em 2016.

À BBC, abriu o jogo no ano passado ao dizer que as filmagens da série coincidiam com o duro período de enfrentamento a dependências químicas pelo qual passou, e assim evitava assisti-las.

"Eu estava tomando 55 Vicodin por dia, eu pesava 128 libras (equivalente a 58 quilos), eu estava em Friends sendo assistido por 30 milhões de pessoas — e é por isso que eu não posso assistir ao show, porque eu era brutalmente magro", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko