Foto: Reprodução/ABC Matthew Perry falou de vício: 'chegava a tomar 55 pílulas por dia'

No última sábado (28), os fãs de Friends foram surpreendidos com a notícia de que Matthew Perry foi encontrado afogado em uma banheira de hidromassagem de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Entretanto, a investigação sobre sua morte está longe de ser concluída e a causa foi "adiada" por enquanto.



O site Page Six confirmou com o Instituto Médico de Los Angeles que a autópsia foi concluída no domingo (29). Entretanto, o médico solicitou mais exames, incluindo toxicológicos, e como esses resultados permanecem pendentes, a causa da morte ainda não pode ser definida.

Um porta-voz da polícia de Los Angeles à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos, revelou que não houve sinais de trauma.

Já ao Departamento de Bombeiros de Los Angeles, um porta-voz informou à BBC que os socorristas foram a um endereço na área de Pacific Palisades, em relação a uma "emergência relacionada à água" de tipo desconhecido, mas não mencionaram o nome de Perry.

O astro de Friends ficou conhecido principalmente por sua participação no seriado norte-americano, mas também participou de diversas produções, como 240-Robert (1979), Charles in Charge (1985), Second Chance (1987), Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon (1988), Não mexa com a minha Filha (1989), Home Free (1993), E Agora, Meu Amor? (1997), Meu Vizinho Mafioso (2000), 17 Outra Vez (2009), Mr. Sunshine (2010), The Good Wife (2012) e Go On (2012).

*Texto de Júlia Wasko

