Em questão de 24 horas, Neymar Jr. tornou-se um dos assuntos mais comentados do momento. O motivo? Suas puladas de cerca e atitudes infantis. Além da insatisfação de sua noiva Bruna Biancardi, o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deu um puxão de orelha no atleta. E sua ex-namorada, Bruna Marquezine, acabou com ele sem dizer uma palavra, soltando apenas uma bela gargalhada.



Nesta terça-feira (31), após Neymar Jr. ser acusado de dar uma festa com outros colegas de profissão, amigos e mulheres durante o fim de semana, o presidente Lula deu um sermão. Vale lembrar que sua filha, Mavie, nasceu há 25 dias e o jogador está afastado de suas atividades por conta de uma lesão, e supostamente deveria estar de repouso.

Em seu perfil do Twitter, o político deixou uma mensagem bem clara ao jogador, mesmo sem citar seu nome: "O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada".



"Ele vai se jogar no chão e começar a chorar, cuidado presidente!", comentou um dos usuários. "Tem jogador brasileiro que se aposentar será 'livramento', presidente'", disse outro, se referindo a participação de Bruna Marquezine no De Frente com Blogueirinha.

Por falar no programa, a atriz foi questionada sobre "um livramento" de sua vida, mas não se aguentou e caiu na gargalhada. "Um livramento. É... primeira coisa. Eu não sei, estou cansada, vou pensar na minha segunda", respondeu ela. A cena viralizou e todos entenderam que Bruna havia pensado em Neymar.

Outra pessoa que também não ficou contente com a noitada de Neymar foi sua noiva, Bruna Biancardi. A modelo compartilhou uma indireta em seu Instagram: "Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz".

Horas depois, o próprio jogador sentiu na pele a situação e achou que seria válido também publicar uma mensagem, com filosofia de botequim. "Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira", escreveu.

