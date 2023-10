Reprodução/ Instagram Neymar

Após promover uma festança no último final de semana e a curtição discreta vazar nas redes sociais, Neymar Jr. mandou um recado através do Instagram. Mesmo lesionado, o jogador da Seleção teria dado uma festa de dois dias com a presença da influenciadora Gabi Brandt e a ex-affair Gabily.

Nos Stories, Neymar compartilhou a mensagem reflexiva: "Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira!".

A festa do jogador foi revelada através do Portal Leo Dias e posteriormente confirmada pela influenciadora Gabi Brandt. Solteira, a ex-participante de "De Férias com Ex" afirmou que o evento foi tranquilo e sem clima de pegação.

Quem parece não ter gostado da situação foi a influenciadora Bruna Biancardi, mãe da filha recém-nascida do jogador. Nos Stories, a mãe da Mavie publicou uma reflexão.

"Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz", diz a mensagem. Em junho, Neymar assumiu publicamente ter traído Bruna Biancardi com a modelo Fernanda Campos.