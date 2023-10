Wagner Carmo/CBAt Paulo André leva invertida ao vivo após dar desculpa por desistir de prova no Pan 2023

Robson Caetano ficou insatisfeito com a justificativa do ex-BBB Paulo André Camilo por ter desistido na semifinal dos 100 metros rasos dos Jogos Pan-Amarecicanos de Santiago 2023. O atleta, que competia na terceira bateria nessa segunda-feira (30), sentiu uma forte dor no tendão de Aquiles do pé esquerdo perto da chegada da prova. Sem condições de continuar correndo, ele parou por alguns segundos e completou a prova caminhando. "Ele precisa realmente de foco", disse o ex-corredor, que atualmente é comentarista da CazéTV.

PA cruzou a linha de chegada em 49,83s, terminando em sétimo, à frente apenas do colombiano Ronal Longa, que foi desqualificado. Com isso, ele está fora da final da prova na qual é especialista e deve voltar a competir apenas no revezamento 4x100m masculino na quinta-feira.

Logo após, o atleta explicou em uma entrevista que queria evitar uma lesão que o tirasse das Olimpíadas de Paris em 2024. "Já tinha sentido essa dor no treino. Não é que eu tenha vindo no sacrifício, mas o Chile não ajudou. Frio e articulação não combinam", disse.

"É um momento bem difícil, queria muito levar essa medalha, mas deixa para próxima", seguiu Paulo André, que disse estar muito bem fisicamente: "Consegui dar uma recuperada, intensifiquei mais [os treinos], mas tive que parar porque ano que vem tenho uma Olimpíada. Romper um tendão é sério. São meses para recuperar. Uma pena, porque tenho me preparado muito, tive que abdicar de muita coisa para estar aqui", declarou

Mas Caetano demonstrou não gostar da justificativa. "Ele precisa realmente de foco, independentemente de abrir mão de qualquer coisa. Todos os atletas abriram mão de estar com a família, foram treinar em outro Estado. São desculpas que a gente não tolera mais. Tem de voltar, colocar a cabeça no lugar e dizer: 'Quero isso'", pontuou.

Robson ainda desejou melhoras para PA: "A gente torce para que não seja uma lesão séria, que seja apenas um desconforto. (....) Mas é aquela história: quando você está bem na prova, a cabeça está bem, você está lá, focado, acontece o que aconteceu com a seleção de handebol [que fez 49 gols contra Cuba]", disse.

E acrescentou: "Agora, quando você está dividido entre várias coisas, começa a deixar de ter foco, se perde um pouquinho. Vamos torcer para que não seja nada grave, para que o Paulo André se recupere o mais rápido possível", finalizou Caetano.

