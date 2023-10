Reprodução/TVGoobo Rodrigo Bocardi reagiu ao 'caixão' de presente no Bom Dia São Paulo desta terça-feira (31)

Na comemoração do Dia das Bruxas, Rodrigo Bocardi foi surpreendido com uma homenagem nada agradável no Bom Dia São Paulo desta terça-feira (31). A reportagem, comandada por Rômulo D'Avila, mostrava uma padaria que faz doces temáticos, quando o jornalista pediu para a vendedora escolher uma gostosura que fosse a cara do âncora do telejornal. A mulher, então, dedicou um singelo caixão de chocolate ao apresentador e deixou o repórter sem graça.

Isso porque dentre as opções da padaria do Bom Retiro, em São Paulo, havia bebida que imita sangue, biscoitos em formato de dedos e esqueletos, lápide de pão de mel, trufa em formato de cérebro, entre outros quitutes da temática de Halloween.

Na ocasião em questão, a dona do estabelecimento, Fatima Andrea Dias, explicava de onde veio a inspiração para os itens quando o repórter pediu: "Escolhe aí uma doçura para o Rodrigo Bocardi, algo que seja a cara do Rodrigo Bocardi", disse.

Sem hesitar, Fatima escolheu um caixão de chocolate. "Um caixãozinho", divertiu-se. "Um caixão, Fatima?", questionou Bocardi, incrédulo. A câmera cortou para o titular no estúdio, que estava com uma expressão confusa. "Não pode ser um esqueletinho ou alguma coisa assim também?", perguntou D'Avila. "O olho... Ele está sempre de olho na notícia, vamos levar um olhinho", disse o repórter.

"Rômulo D'Avila tentando corrigir a parada...", disparou o âncora. "Ele quer salvar...", afirmou ele, que não chegou a terminar a frase. "Ele que aceite, porque é doçura ou aqui [mostra uma bruxa de brinquedo para indicar travessura]", brincou o repórter. Apesar disso, Bocardi afirmou que concordava com a vendedora. "Abre esse caixão aí que eu vou deitar nele. Abre esse caixão, Rômulo D'Avila!", disparou o apresentador.

Já na web, enquanto parte do público achou a interação engraçada, outros viram como uma falta de respeito. "A cara do Bocardi depois do caixão foi impagável", escreveu uma. "A sugestão do caixão para o Rodrigo foi assustadora!", pontuou outro, que caiu na risada. "Caixão foi de morrer!", brincou mais uma.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho