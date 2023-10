Reprodução/Instagram O ator teve uma morte repentina no último sábado (28)

No último sábado (28), o ator Matthew Perry morreu em sua banheira de hidromassagem. A causa ainda intriga as autoridades e os fãs de Friends, que questionaram o que teria acontecido naquele momento. De acordo com o site TMZ, o ator não ficou por muito tempo na água antes de morrer.



Segundo o site norte-americano, policiais revelaram que ao chegar no local, o corpo do artista não estava com aparência de "encharcado", dando a entender que ficou ali pouco tempo.

Além disso, há a suspeita de um possível afogamento. Entretanto, a necrópsia do astro de Friends teve um resultado inconclusivo e levará cerca de seis semanas para que identifiquem a causa da morte.

O ator foi encontrado morto em sua banheira de hidromassagem após as equipes de resgate chegarem ao local para resgatar uma pessoa que sofria de parada cardíaca. Na residência, não foram encontradas drogas ou sinais de crime próximos da banheira.

Herança de R$ 600 milhões

Após a morte do artista, muitos questionaram quem são seus herdeiros, uma vez que ele não tem filhos, e especularam sobre seus bens deixados. Atualmente, estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de US$ 120 milhões (R$ 600 milhões na cotação atual).

O familiar mais próximo de Matthew era sua afilhada Tara, que inclusive esteve em uma das postagens do ator em setembro de 2022, durante uma partida do US Open. Além disso, o filho de Jogn Bennett Perry e Suzanne Perry tinha cinco irmãos, e é com eles que a fortuna do astro deve ficar.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.