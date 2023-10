Reprodução O ex-Fazenda publicou um trecho da conversa com Tierry

A briga entre Tays Reis e Tierry está longe de acabar. Nesta terça-feira (31), o funkeiro Biel deu início a mais um capítulo das desavenças ao divulgar um trecho de uma conversa entre ele e o cantor. "Que maldade é essa que você tem no coração", disparou.



O print em questão, mostra uma conversa entre Biel e Terry, onde o funkeiro o questiona sobre a decisão de romper a parceria com Tays. A conversa aconteceu no dia 17 de outubro, dias antes da festa de Rodrigo Faro, onde Tays e Tierry se desentenderam.

"Fala, gato. Rapaz, o que é que é isso aí? Vai jogar um ano de trabalho fora, falar que a Tays está te atravessando? Que maldade é essa que você tem no coração, que ela não tem. Que absurdo. De homem para homem, ela estava com tudo engatilhado, largou tudo para te esperar", disse no áudio.

"Por um ego desse agora. O Cabrera [produtor do Tierry] chamou ela, disponibilizou o estúdio dele para eles trabalharem em cima dos fonogramas seus, das composições suas, mano. Que loucura que é essa?", acrescentou.

Para quem está perdido, Tays compartilhou com seus seguidores o motivo do rompimento. Tudo começou após a cantora conversar com o produtor de Tierry, que tinha pedido seu contato pelas redes sociais. Ao descobrir isso, o cantor teria dito que a parceira estava atravessando ele ao falar direto com o seu produtor.

"A pessoa romper com alguém que estava se dedicando, porque ela foi falar com o produtor, que nem fixo dele, é uma pessoa que produz para todo mundo. Por que eu não poderia produzir com essa pessoa? Me diga se isso não é ego. Sou fã do profissionalismo [do Tierry], mas a pessoa me decepcionou", disparou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko