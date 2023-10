Reprodução/Record/Antonio Chahestian As ex-participantes de A Fazenda 15 conversaram em seu primeiro encontro

No último domingo (29), as ex-peoas Rachel Sheherazade e Cariúcha se reencontraram durante uma reportagem do Domingo Espetacular, da Record. Durante a conversa, as ex-participantes de A Fazenda 15 deixaram as diferenças de lado e selaram a paz.



Enquanto falava sobre a possibilidade de uma amizade entre elas, Rachel foi surpreendida com a presença da cantora no local. "Obrigada por ter me perdoado. Obrigada. Juro por Deus eu estava com vergonha de olhar na sua cara. Eu estava com vergonha de mim", admitiu Cariúcha.

Com isso, a jornalista garantiu que não guarda mágoas das discussões e brigas com a cantora: "Eu não levo e não guardo mágoa alguma tua no meu coração".

"Aquilo foi um jogo, passou. Você é jovem, cheia de talento, sabe? Uma menina iluminada, tem uma voz linda e tem um mundo pra conquistar. É isso que eu desejo pra você", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

