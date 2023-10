Reprodução/Instagram Matthew Perry, o Chandler de “Friends”, morreu aos 54 anos

Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, o ator Matthew Perry, o Chandler de “Friends”, foi encontrado sem vida na banheira de hidromassagem de uma casa em Los Angeles. A princípio foi um caso de afogamento. Nas redes sociais, fãs anônimos e famosos lamentaram a notícia.



Segundo o TMZ, os socorristas correram para atender um pedido de parada cardíaca. "Nossas fontes dizem que ele foi encontrado na banheira de hidromassagem da casa... e fomos informados de que não foram encontradas drogas no local. Também fomos informados de que não há crime envolvido", explicou o site.

Perry ficou famoso por seu papel como Chandler Bing na comédia de sucesso dos anos 90, que durou 10 temporadas... e com ele em todos os 234 episódios. Seu personagem era um favorito dos fãs, assim como sua performance - maneirismos e falas que passaram a ser recriados por fãs de todo o mundo.

Embora 'Friends' tenha sido seu papel mais famoso, ele estrelou inúmeros outros programas de TV ao longo dos anos - como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Sydney,' 'Beverly Hills, 90210,' 'Home Free,' 'Ally McBeal,' 'The West Wing,' 'Scrubs,' 'Studio 60 on the Sunset Strip,' 'Go On' e muito mais.

Ainda sem acreditar que o Matthew Perry morreu 🥹 pic.twitter.com/LYhm04Pbk9 — Central Reality (@centralreality) October 29, 2023