Fuzuê: Resumo dos capítulos de 30 de outubro a 4 de novembro

Segunda-feira, 30 de outubro

Luna fica abalada ao encontrar Miguel com Olívia. Bebel reclama de Pascoal para Preciosa. Edgar se preocupa com Gláucia. Merreca procura Soraya. Preciosa finge não conhecer Luna. Nero deixa a caixa com as chaves de lua e sol fora do cofre. Cecília comenta com Barreto sobre a ida frequente de Pascoal ao Bairro de Fátima. Merreca e Soraya se encontram. Gláucia conversa com Domingos numa espécie de encontro às cegas. Bebel enaltece Luna para o empresário Viveiros de Alencar. Preciosa se anima com a presença de Luna em seu evento. Rui vê a caixa com as chaves de lua e sol. Preciosa apresenta sua coleção, surpreendendo Luna.