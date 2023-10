A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 30/10 a 03/11

Segunda-feira, 30 de outubro

Mariana apresenta a futura casa para Julieta, mas a filha acha antiga e péssima. Em conversa com Glaucia e Vera, Vitor dá a ideia de comandar a lanchonete do CEC, que no momento é abastecida com os alimentos do Armazém. Simão aparece no escritório da Monter Holding e apresenta o projeto do aplicativo para Glaucia e Fred; Glaucia deseja algo mais grandioso, mas Simão diz que precisa de mais verba e a filha de Leandro aceita o novo acordo. Hélio anuncia aos alunos que o CEC foi convidado para participar do campeonato de basquete do bairro vizinho da Vila Macadâmia, mas que ele só pode formar time com cinco membros, independente se é Lado Vila ou Torre. Dimitri, Ellen, Ian e Nath querem saber os significados de símbolos que estão no caderninho de Fausto. Sofia e Téo querem ser capitão do time de basquete.