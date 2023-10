Reprodução/Youtube A modelo explicou o comportamento da equipe de Arthur Aguiar após a polêmica

Aricia contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, que após seu envolvimento com Arthur Aguiar vir à tona, a antiga assessoria do ator tentou usá-la como escudo contra Maíra Cardi .

Com os boatos rolando, Aricia afirmou que o clima em sua casa, onde o artista estava ficando, tornou-se cada vez pior. "Já tava ficando chato pra mim. Eu não queria adentrar o assunto e ter uma DR, mas já tava chato. Não quero saber", lembrou.



Ao chegar em São Paulo, o ator a chamou para uma reunião e ela esperava que fosse somente um encontro dos dois: "Ele me chamou pra uma reunião com a assessoria dele de gestão de crise".



"Quando ele me falou 'você pode vir aqui?', eu achava que ele queria me ver e me pegar. Aí eu fui e cheguei e era essa reunião, e eu broxei. Eu participei e lembro que o pessoal dele queria que eu falasse tal coisa. Talvez essa mulher não saiba até hoje, mas eu fiquei quieta. Eu sou apática quando eu não gosto da situação", afirmou.

"Um hora aquilo. 'Aricia acho que você tem que falar isso e aquilo'. E eu (silêncio). Ela queria que eu atacasse a Maíra também naquele momento. Era pra bater de frente", acrescentou.

Na entrevista, a ex-Panicat deu detalhes de sua relação com o ator, afirmou ter sido vítima dele no caso das traições e que ele havia dito que estava separado de Maíra Cardi quando iniciaram o relacionamento --que não durou mais do que 20 dias.

*Texto de Júlia Wasko

