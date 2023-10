Reprodução Michelle Barros e Regina Volpato estarão juntas em novo programa do SBT





Após mais de um ano de "namoro" com o SBT, Michelle Barros enfim foi contratada oficialmente pela emissora de Silvio Santos. Na tarde desta quinta-feira (26), ela foi anunciada como reforço do elenco e integrante da nova revista eletrônica, que será lançada em 2024 e terá o comando de Regina Volpato.







"Estou extremamente feliz em fazer parte desse projeto que vai ao encontro do que eu sonhava fazer! Mais ainda por ser numa casa tão receptiva, que sempre me acolheu com grande afeto e que acredita no meu trabalho! Só tenho a agradecer muito ao SBT e vamos ao trabalho!", disse ela em nota enviada à imprensa.

Michelle está no radar do SBT desde que saiu da Globo, em maio do ano passado. Ela já teve dois trabalhos pontuais na emissora, sendo uma participação na última edição do Bake Off Celebridades e também como apresentadora do SBT Folia, programa de Carnaval deste ano.





O nome de Michelle já era dado como certo no elenco desde que o SBT divulgou a lista de artistas que estarão presentes no Teleton deste ano. Todos os famosos confirmados foram divididos em colunas. E a jornalista aparecia na lista de funcionários da emissora, como Eliana e Celso Portiolli. Já o nome de Regina Volpato, por exemplo, consta na coluna de "convidados".

Por falar em Volpato, a expectativa é que seu nome seja anunciado muito em breve. Ela foi a primeira apresentadora a negociar com o SBT para encabeçar o projeto da nova revista eletrônica e chegou a dar ideias para o bom funcionamento do formato, mas até o momento não houve assinatura do contrato.

É bom dizer, no entanto, que ela tem feito visitas constantes ao SBT, inclusive esteve lá nesta semana, e deve ser a próxima a ter o nome anunciado no elenco que formará o trio de apresentadores do novo projeto. Vamos aguardar. Torcida ela tem, dentro e fora da emissora. Só falta o anúncio oficial.