Reginaldo Teixeira/Globo Fabio Assunção no evento de lançamento da série Fim

A série Fim, inspirada no best-seller homônimo de Fernanda Torres, chegou ao catálogo do Globoplay nessa quarta-feira (25). Além de apresentar um grupo de amigos em meio a amores, mágoas, manias e loucuras, Fabio Assunção aproveitou o lançamento da aptação para evidenciar detalhes sobre sua experiência traumática em compor o núcleo principal da trama e dar vida ao popular Ciro.





"Para mim, foi mais traumático, porque gravei quatro dias num caixão", lembrou. "A gente parou por causa da pandemia. Eu falei: 'Cara, é um sinal'", e prosseguiu: "Dois anos depois, voltamos, todos com vida, mas eu fiquei pirado. Fiquei um tempo pensando: 'Cara, se liga aí!'", emendou o ator, em entrevista ao Gshow.

Globoplay Cenas de Fabio Assunção dentro de caixão em Fim levaram quatro dias para serem gravadas









As gravações de Fim começaram em 2020. Mas após oitos dias, precisaram ser suspensas devido à pandemia de Covid-19. Só após dois anos, em 2022, o elenco se reencontrou para retomar os trabalhos, que duraram 14 semanas no total.

A história começa com a morte de Ciro sozinho na cama de um hospital – situação oposta ao que experimentou em vida, sempre cercado por amigos e mulheres. Em seus tempos dourados, ele se apaixonou perdidamente por Ruth (Marjorie Estiano), com quem se casou. Seu jeito agregador conquistou a moça igualmente encantadora, que também era o centro das atenções nas rodas que frequentava.



Apesar de, assim como no livro, a trama ter a morte como um fio condutor, a série promete ser uma ode à vida e suas experiências. As doses de melancolia e resignação do grupo de amigos são intercaladas com momentos de graça, amor e festa, mostrando os contrastes da vida de cada um deles durante ao longo dos anos. Fabio acredita que os personagens, com personalidades bem diversas, vão conquistar a identificação do público. "Acho que todo mundo vai se identificar com alguém ali. Ou com alguém que você seria se tivesse feito outras escolhas."

A série Fim tem 10 episódios, que serão disponibilizados no Globoplay de dois em dois, sempre às 18 horas das quartas-feiras. O primeiro deles está disponível para não assinantes, com login na conta Globo.

* Texto de Lívia Carvalho

