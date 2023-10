Reprodução/Youtube A modelo revelou detalhes de sua relação com Arthur Aguiar

Aricia contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes de seu envolvimento com Arthur Aguiar. De acordo com a modelo, ela sentiu medo de se posicionar e negar os rumores de que seria amante do ator, que não mantinha mais um relacionamento com Maíra Cardi.







"Eu estava no momento errado, na hora errada e no lugar errado porque realmente a gente ficou num momento que ele era solteiro, mas que ela resolveu voltar atrás e querer o ex dela", esclareceu.

A ex-Panicat destacou que não se pronunciou na época, pois esse sempre foi seu jeito: "Há algum tempo eu fazia muita terapia e estudava muito sobre mim, sobre não dever nada a ninguém, você não tem necessidade de aprovação e se a pessoa te julga, você não tem que falar nada".







"Eu me sentia superior de ficar fora disso. Eu penso assim: 'Não vou me sujar, não vou dar pano pra isso'. Sempre repudiei muito polêmica (...) Hoje eu faria tudo diferente. Me arrependo, pois eu poderia ter lucrado mais ao me posicionar", acrescentou.

Além disso, a influenciadora explicou como foi o momento em que descobriu sobre os boatos. "Talvez eu não tinha noção do tanto que eu era conhecida. Não tinha noção que eu era uma celebridade. Não tinha essa noção (...) Quando saiu, primeiro que eu não tinha noção de quem eu era. Não tendo noção, eu pensava: 'Cara, quem eu sou?', eu não vou abrir os meus Stories e falar 'olha isso e aquilo', porque vai sair 'fulana biscoiteira'. Eu não tinha noção que era sério. Meu nome ficou entre os nomes mais pesquisados do Google por dois dias. Eu pensava: 'Não vou tocar nisso porque eu vou parecer uma biscoiteira'", disse.

"A gente se via e tinha contato quando estourou tudo, e sabe o que é você estar dentro da casa com a pessoa mesmo? Tava dentro da minha casa, com todo o rolo ali, assistindo aos vídeos dela no olho do furacão. E eu saía de perto porque esse assunto não é meu. Então eu sempre fui muito assim, eu não perguntava e nem dava oportunidade pra ele que tava dentro da minha casa. Ele estava bem preocupado", concluiu.

Aricia esclareceu que esse foi seu pensamento na época, e que não conseguia compreender tudo o que estava acontecendo, pois estava apenas se envolvendo com o ator. "Problema é teu e não quero nem que me conte", relembrou.

"Eu conto porque eu sou retardada nesse ponto. Eu não tenho muita noção do perigo, mas claro que agora, de fora e voltando e olhando atrás, com certeza me arrependo. Talvez o único da vida porque me prejudicou muito", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko