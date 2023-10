Reprodução Mara ganhou o 'BBB 6' e atualmente, celebra conquista da filha

Mara Vieira saiu do Big Brother Brasil 6 não só como vencedora da edição, mas com um destino certo para o valor do tão almejado prêmio: custear o tratamento da filha. Aracy Viana nasceu prematura aos seis meses de gestação. Na época em que mãe ganhou o reality, a menina de seis anos não andava por conta de uma lesão causada pela paralisia cerebral. Mas hoje, aos 23 anos, a filha da ex-BBB se formou em Direito e acaba de ser aprovada na OAB (Odem dos Advogados do Brasil).





"Mais uma etapa concluída com sucesso", publicou a mãe em seu Instagram, toda orgulhosa, com direito a bolo comemorativo. Já a advogada fez questão de agradecer: "Eu lembro o quanto orei pelo que estou vivendo hoje. Obrigada a todos que tiraram um tempinho para me abraçar, me parabenizar ou até mesmo passar um tempinho comigo", escreveu.

Após ganhar a edição de 2006 do reality de confinamento Big Brother Brasil, Mara investiu em imóveis. Chegou a adquirir uma pousada em Porto Seguro, mas depois demoliu para construir um prédio. A baiana também impulsionou a própria formação, e hoje cursa Psicologia após ter se formado em Teologia.

* Texto de Lívia Carvalho

