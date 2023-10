Reprodução/Instagram João Guilherme Silva, filho de Faustão, dribla briga entre Band SBT para ir ao Teleton

João Guilherme Silva estreia seu programa solo na Band no próximo sábado (21), mas já confirmou presença no SBT como um dos apresentadores do Teleton 2023. E o curioso disso é que a emissora da família Saad completa seu terceiro ano consecutivo sem liberar qualquer personalidade de seu elenco para participar da atração beneficente. Mas o filho de Fausto Silva conseguiu driblar essa briga entre as emissoras, que se arrasta há dez anos. E a coluna te conta como isso aconteceu.

Isso mesmo, caro leitor. Band e SBT nutrem uma inimizade há anos pelo fato de Danilo Gentili ter deixado pedido demissão da emissora da família Saad e abandonar o talk show Agora é Tarde, para inaugurar o The Noite, em mesmo formato, na empresa de Silvio Santos.

O fato desagradou profundamente os executivos da Band e o caso foi parar ja Justiça, com uma disputa milionária em pedidos de indenizações.

BAND X SBT

Em 2014, a Band abriu um processo contra o SBT acusando de ter "aliciado" Danilo Gentili de forma antiética para que o apresentador quebrasse seu contrato vigente com a emissora dos Saad e fosse para a concorrente, onde mantém seu talk show. Na época, o apresentador declarou ter recebido uma proposta "irrecusável" da emissora de Silvio.

Segundo a Band, a concorrente descumpriu o Código de Ética da Radiodifusão Brasileira que estabelece como conduta antiética o aliciamento de artista sob contrato.

Mas o tiro saiu pela culatra. No desfecho do processo, a Justiça determinou à Band o pagamento de R$ 1,2 milhão ao SBT em honorários advocatícios. O valor deverá ser depositado em uma conta judicial, pois ainda existe recurso pendente de análise. A ordem foi dada pelo juiz Mario Sérgio Leite no final de setembro deste ano em razão de um processo aberto em 2014 pela Band contra a emissora de Silvio Santos.

João Guilherme no Teleton, do SBT

Mas como João Guilherme estará presente na atração da rival da Band, sendo que estreará seu programa na emissora neste sábado? O "pulo do gato" é que o filho de Faustão havia recebido e aceitado o convite do SBT para participar do Teleton antes de negociar a sua atração na empresa da família Saad. Foi uma negociação direta do departamento artístico do SBT com o apresentador. Vale lembrar que Faustão tem um ótimo relacionamento com os executivos das duas emissoras.

Portanto, em meio a mais uma possível "disputa" entre os canais, João Guilherme Silva conseguiu driblar a regra por ter feito o acordo de ir para o Teleton antes de fechar com a Band para ter o seu programa na emissora.

A coluna procurou a Band e o SBT para comentarem sobre as proibições de "empréstimos" de talentos para o Teleton e também a inimizade entre as empresas, mas nenhuma delas se manifestou até a publicação deste texto.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho