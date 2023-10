Reprodução/Globo/Fabio Rocha O apresentador comandará outro programa no próximo ano

Tadeu Schmidt não terá mais férias de 8 meses na Globo a partir de 2024. Para acabar com o longo descanso do apresentador, a emissora o escalou para comandar um novo programa além do BBB 24: ele terá uma atração diária e noturna cobrindo os Jogos Olímpicos, marcando seu retorno ao universo esportivo.



Na noite da última quinta-feira (19), o próprio apresentador anunciou a novidade no evento UpFront 2024. O programa será transmitido ao vivo e contará com a apresentação da jogadora de vôlei e campeã olímpica Fernanda Garay.

"Você se pergunta: 'Tadeu, o que você está fazendo aí falando de Olimpíadas? Confundiu as coisas? Vai ter modalidade olímpica na Prova do Líder?'", brincou.

"Entre um BBB e outro, eu tenho uma missão olímpica. Vou ter a honra de comandar um programa na Globo sobre os Jogos Olímpicos de Paris. Vai ser diário, à noite e ao vivo. Vou ter ao meu lado a campeã olímpica Fernanda Garay. Craque do vôlei, super carismática. Esse programa virá junto com a maior cobertura de todos os tempos na Globo. Serão 200 horas de transmissão nos melhores horários", acrescentou.

Os Jogos Olímpicos acontecem entre os dias 26 de julho e 11 de agosto de 2024, e além do programa de Tadeu Schmidt, o SporTV terá 24 horas de cobertura do evento em quatro canais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko