Reprodução A cantora foi substituída e não estará mais no comando dos bastidores

A cantora Priscilla Alcantara não estará no comando dos bastidores da quarta temporada do The Masked Singer Brasil, que estreia em janeiro. Na noite da última quinta-feira (19), o evento UpFront 2024 revelou os novos jurados e apresentadores do programa da Globo, que seguirá sob o comando de Ivete Sangalo.

Nas duas últimas temporadas, Priscilla Alcantara atuou como apresentadora dos bastidores e consolidou uma legião de fãs. Ao longo de sua participação, ganhou destaque por sua troca com Ivete Sangalo. Ela assumiu o posto após vencer a primeira temporada e também por conta do baixo desempenho de Camilla de Lucas, que não deu conta do recado na função.

Na quarta temporada, Kenya Sade ficará responsável por circular pelos bastidores e camarins dos participantes. A apresentadora ganhou ainda mais destaque na emissora após se suas reportagens e entrevistas em festivais de música.

Outra novidade são as mudanças no painel de jurados. Paulo Vieira e José Loreto se juntam a Tais Araújo e Sabrina Sato para adivinharem quem são os famosos por trás das fantasias. Eles entram no lugar de Mateus Solano e Eduardo Sterblitch.

*Texto de Júlia Wasko

