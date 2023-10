Reprodução Bruno de Luca vira piada no musical de fantasmas ‘Beetlejuice’

O musical de fantasmas Beetlejuice acaba de entrar em cartaz no Rio de Janeiro. A peça é baseada no filme original de 1988 de mesmo nome. No entanto, a versão brasileira configura a história com um roteiro bem atual, que diz respeito, inclusive, a fatos recentes. Na trama, o apresentador Bruno de Luca é citado em um momento cômico que diverte a plateia.

Quem dá vida ao fantasma protagonista é Eduardo Sterblitch -- que vem se destacando em produções como Os Outros, do GloboPlay. Em dado momento da peça, quando o personagem deseja criticar o casal que mora na mansão mal-assombrada, ele dispara: "Eu prefiro ser amigo do Bruno de Luca do que de vocês dois".

O teatro veio abaixo em aplausos com a alusão ao recente episódio envolvendo o atroplemento de Kayky Brito, na Barra da Tijuca. Na ocasião, de Luca que estava com o amigo, deixou o local do atropelamento sem prestar qualquer tipo de suporte à vítima .

Com música por Eddie Perfect e libreto de Scott Brown e Anthony King, o musical na versão americana foi indicado a oito Tony Awards. As apresentações seguem até, pelo menos, o dia 10 de dezembro, com sessões de quinta-feira à domingo, todas as semanas. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla. A agenda do espetáculo inclui sessões em São Paulo a partir de fevereiro de 2024.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho