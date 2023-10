Reprodução João Augusto Liberato manda mensagem para o pai após homenagem na Batalha Lip Sync, no Domingão com Huck

A Batalha do Lip Sync exibida no Domingão Com Huck nesse domingo (8) teve João Guilherme Silva e João Augusto Liberato, filhos de duas das maiores personalidades da TV brasileira, Fausto Silva e Gugu Liberato, respectivamente, em um duelo que deixou competição de lado e se tornou um marco histórico. Com a comoção da audiência e o empate, a homenagem encerrou com uma mensagem emocionante dos rapazes aos comunicadores.

João Augusto Liberato, por sua vez, revelou o que diria ao pai, Gugu, se tivesse a oportunidade de falar com o apresentador pessoalmente. "Pai, obrigado por todos os ensinamentos que você me passou. Eu sei que nós não tivemos muito tempo para conversar sobre essa área profissional, o senhor faleceu muito cedo... Mas eu quero dizer que eu vou honrar o seu legado, esse é um dos objetivos da minha vida", afirmou.

"Honrar sua memória, que foi uma memória linda; a alegria que você passava nos palcos brasileiros para o público era incrível. A sua humildade, o seu carinho pelos próximos, a sua generosidade, isso não tem preço. A maiora das pessoas não tem isso. E é por isso que eu me inspiro no senhor e por isso que eu tento atuar na minha vida do mesmo jeito que o senhor atuava. Obrigado por ser o meu pai, eu te amo muito. Muito muito muito mesmo", declarou em entrevista ao O Fuxico.

No quadro do programa de Luciano Huck, João Augusto dublou uma das músicas mais icônicas dos anos 1990: Pintinho Amarelinho, que ficou conhecida na voz de seu pai, Gugu Liberato. Na segunda apresentação, o palco do Domingão com Huck se transformou no Domingo Legal. O rapaz se apresentou ao lado de Bruno e Kiko, integrantes da banda KLB, que fez grande sucesso no passado e era atração frequente no programa comandado pelo comunicador no SBT.

Já João Silva dublou Fogo e Paixão, hit do cantor Wando, e Meteoro, de Luan Santana em homenagem ao Domingão do Faustão, dominical comandado por seu pai, Fausto Silva. Confira o trecho das apresentações:

João Guilherme Silva, filho de Faustão, dublou Luan Santana #Domingão

pic.twitter.com/aWyPwmf15I — Leandro (@Leantes) October 8, 2023

EU NÃO ACREDITOOOOO! É o Pintinho Amarelinho passando pela sua timeline 🐥 #BatalhaDoLipSync #Domingão pic.twitter.com/NEFUbZ62YI — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 8, 2023

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho