Reprodução/RecordTV Novas imagens divulgadas pelo Domingo Espetacular contestam versão de Bruno De Luca sobre atropelamento de Kayky Brito; Foi até o carro e depois sumiu

O Domingo Espetacular, da Record, exibiu na noite desse domingo (10), uma versão estendida das imagens do atropelamento de Kayky, ocorrido na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no dia (2). O vídeo expõe contradição na fala de Bruno De Luca que afirmou não saber que a vítima era seu amigo. Na gravação, o apresentador está visivelmente preocupado, mas não se aproxima do ator. "Todo mundo ficou perguntando sobre o amigo, ficou procurando o menino que estava com ele [De Luca], mas, ele foi embora, saiu correndo que nem um doido”, afirmou uma das testemunhas ao programa.







Na sequência das imagens, três mulheres aparecem, e uma delas parece gritar com Bruno. No canto direito do vídeo, uma mulher de vestido rosa parece em choque e chora. Elas disseram a Luca que a vítima do acidente era o Kayky, mas ele vai embora após falar com dois funcionários nos fundos de um estabelecimento.

O Domingo Espetacular ainda mostrou que Bruno correu até seu carro logo após o acidente. Ele também abandonou o veículo, saindo pela areia da praia e só voltou para pegar o carro no dia seguinte. Confira:





Em depoimento à policia, Bruno disse que não se lembra porque fez isso. O apresentador alegou que já tinha se despedido de Kayky antes do acidente e que não sabia que a pessoa atropelada era ele.

As autoridades apontam De Luca como principal testemunha, visto que os dois estavam juntos em um quiosque na praia e Kayky foi até seu carro minutos antes do incidente.

O ator Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico e segue internado no Hospital Copa D’Or. Na ocasião do acidente, o artista foi socorrido após chamado aberto pelo motorista do carro que o atropelou

O delegado Ângelo Lages, responsável pelo caso, questiona as motivações por trás das ações de De Luca e considera novos rumos para a investigação.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho