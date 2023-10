Reprodução Anitta aparece em teaser da série Elite da Netflix para promover a sua participação na sétima temporada da produção espanhola

Em cena que compõe o teaser da sétima temporada da série Elite, Anitta aparece durante 30 segundos totalmente nua debaixo do chuveiro para promover a sua estreia internacional na trama da Netflix. Não o bastante, os fãs suspiraram ainda mais com a entrega de spoilers que devem acompanhar os próximos capítulos da produção espanhola. "Então vão me matar?", questiona a cantora. O streaming tem usado a artista em sua divulgação e deve entregar, só nesta semana, um conteúdo por dia com a famosa.

Na prévia, a funkeira aparece de costas, completamente nua, deixando a água do chuveiro cair pelo seu corpo enquanto canta. Aparentemente tranquila, ela toma um susto, se cobre com uma toalha e se vira, sendo surpreendida por André Lamoglia -- brasileiro que também faz parte do elenco da série.

"O que está fazendo aqui?", pergunta Anitta. "O que foi? Não finja surpresa, sabe que isso é Elite", respondeu o ator. "Então vão me matar? Agora?", replica a cantora. Sem resposta, a carioca solta um suspiro, revira os olhos e dispara um palavrão. Assista ao trecho:

This is Élite... what were you expecting?!? 🚿



Season 7, STARRING ANITTA!!!, premieres October 20. pic.twitter.com/ZUYFa4ouCR — Netflix (@netflix) October 9, 2023









A cantora brasileira interpretará Jéssica, professora do colégio Las Encinas. "Claro que não sou aluna. Já tenho 30 anos (risos). Já tô velhinha para ser aluna. Mas minha personagem é muito séria, incrível. Gostei, porque queria muito a oportunidade de aprender enquanto fazia um trabalho grande, incrível como Elite. Já era fã da série", disse em entrevista à rádio Los 40.

Embora tenha contracenado com André Lamoglia, o próprio ator contou ao jornal Extra que os dois não têm cenas juntos. "São núcleos diferentes", relatou. "Mas eu cruzava às vezes com ela nos corredores da Netflix, comentávamos sobre a série. Ela no início dizia que estava um pouco nervosa, por ser seu primeiro trabalho atuando, mas foi ganhando confiança e arrasou. Todos falavam muito bem dela", afirmou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho