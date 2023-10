Reprodução Jair Renan Bolsonaro comentou sobre controvérsias de sua vida em entrevista a Leo Dias

Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, decidiu esclarecer os boatos sobre sua sexualidade e a relação que teria com o ex-assessor Diego Pupe, que alega ter sido seu namorado. Confrontado sobre a questão, o rapaz de 25 anos também forneceu mais detalhes sobre a relação tumultuada com a madrasta Michelle e sobre as perspectivas de seguir o pai e o irmão na vida política.

Em entrevista para Leo Dias, publicada no canal do YouTube do jornalista na noite desse domingo (8), Renan reforçou, repetidas vezes, que não é gay. "Eu gosto de mulher", pontuou. "É uma fake news. Ele era meu amigo, começou a andar comigo no final de novembro de 2021 para começo de dezembro de 2021. E acabou meio que a amizade, essa parceria que a gente fazia de mídia social, até final de junho de 2022.", declarou.

E acrescentou: "Era meu amigo, não tenho essa questão de preconceito nem nada, é ser humano. Se você for ou não for [gay], problema seu. Eu não tenho essa questão de me meter na sua vida pessoal", disse.

No entanto, a réplica de Leo Dias expõe o print de uma mensagem escrita por Renan a Pupe que justifica controvérsia na declaração do influenciador. As imagens foram lavradas em cartório e teve sua veracidade confirmada. Na conversa, o filho de Bolsonaro diz: "Eu te amo, cara. Mas não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo, agora vem querer terminar, porra? A Vivian tá dormindo, vamos dar uma rapidinha antes de a minha mãe acordar. Vem aqui no meu quarto! Para de show, por favor", suplica.

Renan, então, explicou que Diego chegou a dormir em sua casa, mas que a relação nunca foi amorosa ou sexual. "Ele começou a andar comigo, a me acompanhar em festas. Dormia em casa, eu não tinha problema com isso, era meu amigo. E nessas andanças ele sempre apresentava as amigas dele, se rolasse um clima, eu ficava com a menina que ela apresentava.", afirmou.

E prosseguiu: "Como te falei, nunca tive preconceito, ser humano é ser humano, independente do que a pessoa é, raça, cor, não tenho nada a ver. Estou pelo caráter da pessoa, se a pessoa é minha amiga, estamos juntos. Sempre teve essa amizade entre a gente", constou.

Bolsonaro alegou que Diego teria pegado seu celular e mandado as mensagens para si mesmo. "Ele já sabia que a gente não estava se dando mais, estava se bicando, e talvez ele fez essa maldade comigo. Meu telefone não tinha essas mensagens."

E ainda disse que o PT pode estar envolvido na história. "Hoje em dia, você pode pegar o telefone, mandar mensagem, apagar somente pra mim e ficar com o print. Eu confiava nele. Ele era meu amigo. Não sei por que ele está fazendo isso tudo, se é por conta de like, de ficar famoso ou algo do tipo. Porque tem um áudio que ele mandou para um conhecido meu em que ele fala que trabalha atualmente no governo Lula. Talvez esteja fazendo isso a mando do outro lado, direita e esquerda, o Brasil inteiro sabe o que está acontecendo.", discursou.

"Não sei por que ele está fazendo isso, fico meio assim porque era meu amigo. Ele falava que queria ser famoso e vai conseguir, né? Está nas costas do ex-presidente, que é meu pai, que tem uma repercussão nacional. Deve ser por isso que ele está fazendo isso tudo", especulou.

"Eu sou hétero, eu gosto de mulher. Eu sabia que ele era bi, vi ele ficando com mulher, não tenho problema nenhum", ressaltou o herdeiro do ex-presidente. "Meu sonho é casar e formar família, estou à procura de uma noiva, de uma namorada, pra construir família.", disse.

Brigas com Michelle Bolsonaro

Questionado sobre as reportagens que alegaram uma briga feia entre Renan e a madrasta Michelle -- ao qual o rapaz precisou ser contido pelos seguranças para não avançar na então primeira-dama -- Bolsonaro afirmou: "Eu gosto da Michelle, foi a melhor primeira-dama que tivemos", disse ele, que admitiu ainda sonhar em ver Jair de volta com sua mãe, Ana Cristina Siqueira Valle. "Qual é o filho que tem pais divorciados e não quer ver os pais juntos?", confessou.

"A gente se trata bem. Quando eu vou visitar o meu pai em Brasília, ela me trata bem, bota o café na mesa. Tudo certo. Não tem essa narrativa que a imprensa fala que a gente não se dá bem. Ela cuidou de mim quando eu era criança, quando a minha mãe foi para a Noruega", desconversou.

"A gente se dá bem, essas narrativas não vão pegar em cima da gente. A gente conversa sobre diversos assuntos. Não houve uma discussão, houve uma conversa, a gente estava triste pelo ocorrido pós-eleição. Mas daí a ser contido pelo segurança", justificou.

Rolex apreendido

Após ter um Rolex apreendido pela Polícia Federal durante operação, Renan passou a ser visado por possíveis roubos do acervo da presidência. Ele disse que levou do Palácio do Planalto apenas "coisas simples". "Eu peguei uma mochila do Exército, dois bonequinhos do Trump, coisas relacionadas ao meu pai, rede de se pendurar, camisas personalizadas com o rosto do meu pai, uma santinha de gesso, um escudo do Capitão América. Se somar tudo, não dá milão [R$ 1 mil]", explicou.



"O Rolex eu ganhei de presente de um amigo meu. Mas o Rolex é falso. Por que não falaram que o Rolex era falso? Eu falei que era um f*, você não tá entendendo. Vocês acham que ser filho do presidente é glamour? É só porrada, acompanha aí! Meu pai deixou a presidência e a gente toma porrada todo dia, todo dia uma narrativa diferente. Tu não acompanha a mídia, não? Aquele Rolex é falso, foi apreendido.", destacou.

Embora tenha dito que sabia que o relógio era falso, sobre o motivo de ter pego um objeto sem valor, Renan explicou: "Todo mundo viaja, eu era o único filho que não viajava com meu pai, ficava aqui no Brasil. A única viagem que eu fiz com ele foi para Argentina. E, pô, todo mundo ganhando presente, ele [o amigo] falou: 'Toma esse Rolex falso aqui'. Eu nem uso relógio, não gosto de usar relógio, me incomoda. O relógio é só no telefone, tô tão acostumado que eu já olho a hora [no celular]. É falso", alegou.

Sobre seguir a carreira na política, Renan ressaltou. "Tô estudando. Mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte", relatou. "Eu tenho que comer muito feijão ainda. Tô aprendendo com todo mundo, são meus irmãos, meus exemplos. Caso eu siga carreira política, meu pai é meu exemplo, meus irmãos são meus exemplos.", encerrou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho