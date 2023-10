Reprodução/Record O peão foi criticado por suas falas homofóbicas durante o confinamento

O público de A Fazenda 15 está revoltado com o participante Yuri Mierelles, por ter feito comentários homofóbicos contra Lucas Souza na última madrugada (4). Após o caso tomar força nas redes sociais, a alta cúpula da direção já bateu o martelo em relação ao destino do participante, e a coluna te conta com exclusividade agora.



A direção da Record já analisou o caso de Yuri Meirelles e ele não será expulso de A Fazenda. Essa informação foi confirmada por mais de uma pessoa que pertence a alta cúpula da emissora e que foi taxativa ao dizer que não haverá nenhuma expulsão por conta dos episódios recentes praticados no reality show.

A Record já havia sinalizado para os participantes que a prática de comportamento homofóbico era inadmissível dentro do programa. Inclusive foi feito um alerta na televisão da sala de convivência do confinamento, avisando os participantes de que não poderia ter esse tipo de comportamento no jogo, e que se isso viesse a acontecer, o caso seria analisado pela direção do reality shows e as devidas providências seriam tomadas.

Porém, neste caso de Yuri, Cariúcha e outros participantes que zombaram de Lucas Souza dando a entender que ele fosse homossexual, a direção optou por mantê-los no jogo e não tirá-los da competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Em nota enviada à coluna, a Record disse que é contra todas as formas de preconceito e que Adriane Galisteu irá se manifestar na edição desta quarta-feira (4) ao vivo. Confira o comunicado:

Assim como em todos os momentos de A Fazenda, a produção do reality está alerta e monitorando todo o comportamento dos participantes. No programa desta noite, ao vivo, haverá um posicionamento sobre os acontecimentos da madrugada diretamente para os peões.



A Record TV esclarece que repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia.

O que diz o contrato?

Como reforçado pela coluna anteriormente, não há nenhuma cláusula ou menção no contrato dos participantes que conste uma punição severa em casos como esses . A expulsão por homofobia nem chega a ser citada neste documento, mas a uma breve citação sobre ações que podem resultar em advertências.

Em um campo denominado "Ações Passíves de Advertências", consta que: "É expressamente proibido fazer comentários racistas (seja de gênero, raça, credo, etnia, ou em desfavor de quaisquer grupos tipicamente tidos como minorias), que possam desabonar quaisquer percepções sociais baseadas em diferenças entre pessoas e povos".

Além disso, há uma área intitulada "Ações que Levam à Punição Severa ou Expulsão", onde a emissora exemplifica situações ao longo de 14 parágrafos, mas nenhum delas cita questões de violência contra gênero ou orientação sexual".

Dessa maneira, seguindo a risco o contrato, nenhum dos peões será expulso de A Fazenda 15. Ainda assim, a pressão tem sido tão grande em cima da Record, que os telespectadores já começaram a marcar os patrocinadores do programa nas redes sociais em busca de uma ação efetiva para toda a situação.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko